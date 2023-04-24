Uncle Ray｜契仔哭訴伊院醫護強插尿喉　契爺曾呼：唔好搞我下體

「樂壇教父」Uncle Ray（Ray Cordeiro，郭利民）今年1月13日離世，其契仔兼助手周舜河（Andy）指控伊利沙伯醫院，稱Uncle Ray去年11月21日至11月29日住該院期間，在病人反對與家屬不知情下，強行為Uncle Ray插導尿管，又指控疑因醫療疏忽而導致Uncle Ray患二級褥瘡，已就事件向醫委會投訴。



周舜河又指，伊醫醫護在Uncle Ray明示「唔好搞我下體」、拒插尿喉情況下，仍綁其雙手強行為他插尿喉；又批評醫院不理會病人肺積水問題，對家屬隱瞞病情。他稱會要求醫管局承諾不強迫長者及末期病人接受任何治療，否則會繼續追究。伊院早前回覆指，院方在與病人和家屬溝通方面確實有不足的地方，已為此致歉。



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周舜河以Uncle Ray遺囑執行人及投訴人身份召開「尊重生命記者招待會」，吸引大批港聞及娛樂記者採訪，並指今晚12時過後不會再回覆事件。

他於記者會中提到，伊院在第二次回覆家屬時承認有嚴重錯誤，當中承認於去年11月23日，在Uncle Ray明確反對的情況下，將其雙手分綁在病牀兩邊，強行插尿喉，過程約兩三秒。他提及此事，情緒一度失控落淚，更指Uncle Ray向家屬提及此事，並強調當時自己極力反對，「佢對護士講『唔好搞我下體』。」

他又指，伊院早前回應傳媒查詢時，至少有兩處與事實不乎。其中一處，院方指在Uncle Ray病房發現有病人感染新冠病毒，故即時將Uncle Ray轉獨立病房等候其檢測結果，惟周舜河手持11月27日照片指出，該病人在上午到中午確診，他提出要為Uncle Ray轉往私院並指出十分擔心其病情，才獲安排進入C5觀察病房，並非伊院指的「即時」。

另一處失實之處，是院方懷疑誇大Uncle Ray入院時的病情。周稱院方向傳媒表示Uncle Ray入院時、即去年11月21日出現心臟衰竭，惟醫療報告顯示，Uncle Ray在轉服第二種抗生素後、即去年11月23日才有心臟衰竭的紀錄，質疑院方令外界感到家屬說謊、不誠實。

他更指出，Uncle Ray出現肺積水初期，院方指只屬少量不需要處理、到後來又指太過嚴重不能處理。周又稱病人轉至中大醫院，家屬才在醫生口中得知情況嚴種，三日內抽了兩公升肺積水。他表示，Uncle Ray 褥瘡問題屬第二級，伊院才告知家屬：「佢話唔好意思，又唔記得咗同你講。」

家屬指Uncle Ray住院伊院期間出現嚴重水腫有褥瘡，但院方未有向家屬透露。（周舜河提供）

周強調，Uncle Ray當時已被列為「生活不能自理病人」，質疑醫院為何不能通知家屬、尋求家屬意願。周舜河又指， Uncle Ray在去年11月29日轉院至中大醫院後，始被揭罹患嚴重水腫及2級壓傷，臀部滿佈褥瘡，周舜河不滿伊院對褥瘡及嚴重水腫事件隻字不提，把家屬蒙在鼓裏。

他要求醫管局承諾認真檢視改善空間，重申病人應有拒受治療權利，減少同類事件發生在長者及末期病人身上。他說，倘醫管局拒絕應允會繼續追究，包括循法律途徑追究。他亦不滿伊院雖然有承認失誤，但對涉事醫生仍竭力保護，「無疑係對家屬造成二次傷害……涉事醫生冥頑不靈，我曾好努力寬恕，但QE(伊院）同佢都糟蹋咗呢個機會，我會視乎醫委會結果跟進，我唔會接受將事件歸咎於四個字—溝通不足。」

Uncle Ray早前離世，享年98歲。

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