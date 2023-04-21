Uncle Ray｜契仔指控伊院疏忽且強插尿管　院方：就溝通不足致歉

「樂壇教父」Uncle Ray（Ray Cordeiro，郭利民）今年1月13日離世，其契仔兼助手周舜河（Andy）今日（21日）表示將於下周一召開記者會，公開Uncle Ray去年11月住院伊利沙伯醫院期間，疑遭醫護不合理對待事件。周舜河向《香港01》稱，記者會將披露伊院在病人反對與家屬不知情下，強行為Uncle Ray插導尿管，又指控疑因醫療疏忽而導致Uncle Ray患二級褥瘡。



周舜河指，已就事件去信醫委會投訴，強調召開記者會是希望港府關注高齡及末期病人權益，但事件詳情須待下周一記者會交代：「申訴Uncle Ray嘅遭遇之餘，更希望政府正視所有長者住院可能遇到嘅問題，」



伊利沙伯醫院回覆稱，對於病人離世感到遺憾，並再次向家屬致以慰問，院方在與病人和家屬溝通方面確實有不足的地方，包括在解釋轉院安排，以及施行各項治療程序，應儘早與家屬商量及溝通，以釋除家屬疑慮並增加雙方的理解。據了解，院方有就Uncle Ray褥瘡問題提供特別照顧，而向Uncle Ray插導尿管是經評估後認為有醫療須要。



Uncle Ray 縱橫香港廣播界逾 70 載，今年1月離世。（香港電台提供）

周舜河稱已向醫委會投訴 下周一召開記者會交代詳情

Uncle Ray今年1月13日在香港中文大學醫院離世，享年98歲。其契仔兼助手周舜河今日發出公開通知，指將於下周一召開「尊重生命記者招待會」，屆時將交代Uncle Ray去年11月21日至11月29日期間，懷疑遭伊院 醫護人員施虐一事的來龍去脈。

周舜河：願當局保障高齡及末期病人權益

周舜河形容悲劇有可能隨時重演，希望透過今次記者會，要求伊院盡快改善可能存在的陋習，確實保障高齡及末期病人權益，包括病人拒絕接受任何治療的權利。

周舜河今回覆《香港01》稱，Uncle Ray去年11月21日 身體急劇轉壞，經救護車送到伊利沙白醫院急症室，當時有醫生指，若Uncle Ray病情惡化，家屬可拒絕進行成功機會不大，兼具有入侵性的急救，避免他承受額外痛苦，周舜河即時表示明白及同意。

周舜河稱Uncle Ray曾極力反對插尿管

事隔數天，家屬到醫院探望Uncle Ray， 發現他雙手被分綁病牀兩邊，還在家屬不知情及病人極力反對下，被醫護強插導尿管。周舜河指，Uncle Ray當時可自行排尿，不明白為什麼要承受有痛苦：「綁手可以接受，但Uncle Ray好憤怒咁拒插尿管，點解要咁做呢?」

家屬指Uncle Ray住院伊院期間出現嚴重水腫有褥瘡，但院方未有向家屬透露。（周舜河提供）

轉院中文大學醫院始知罹患嚴重水腫 臀部滿佈褥瘡

周舜河又指， Uncle Ray在去年11月29日轉院後（十一月二十九日），被香港中文大學醫院後，始被揭罹患嚴重水腫及2級壓傷，臀部滿佈褥瘡，周舜河不滿伊院對褥瘡及嚴重水腫事件隻字不提，把家屬蒙在鼓裏。

周舜河透露，去年12月已就事件去信醫委會投訴，伊院則分別於1月17日、3月3日及3月20日三次就投訴事項作出回覆解釋，但被他逐一反駁，並決定於下周一召開記者會公開事件：「幫Uncle Ray申訴係我哋同伊院嘅事，更重要係希望政府正視所有高齡及末期病人問題，想方法解決。」

伊利沙伯醫院回覆指，院方在與病人和家屬溝通方面確實有不足的地方，包括在解釋轉院安排，以及施行各項治療程序應儘早與家屬商量及溝通，以釋除家屬疑慮並增加雙方的理解。

伊院稱，院方明白家屬對病人病情的深切關注、以及病人和家屬對個別治療過程的觀感，前線員工應該多聆聽，並關顧病人和家屬的感受，以進一步理解病人意願。院方在會面時就以上的不足鄭重向家屬表示歉意。

Uncle Ray從事廣播工作逾70載，將一生奉獻予廣播界及香港樂壇，他於1987年獲英女皇頒授MBE勳章、1997年獲香港電台頒發「終生成就獎」、2012年獲香港演藝學院頒發「榮譽院士」、2008年獲香港特區政府頒發「銅紫荊星章」，及於去年獲頒授「銀紫荊星章」。



2022年7月，政府公布授勳名單，破紀錄達889人，政府在憲報中讚揚Uncle Ray：「他畢生致力推動本地流行音樂和為社會大眾提供娛樂，亦培育出不少新晉歌星和樂隊，贏得『樂壇教父』的美譽。」