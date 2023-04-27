「千名青年創業家內地行」啟動：涵蓋餐飲科技零售　激發創業熱情

香港青年創業家總商會昨日(4月26日)舉行「香港青年創業家總商會第八屆董事局周年就職晚宴」，並啟動與香港青年協會及多個青年團體攜手協作的「千名青年創業家內地行」計劃。計劃將安排1,000名已創業或有志創業的青年，分批到內地不同地區，與餐飲、科技、零售等行業交流，希望幫助青年全方位了解並汲取內地創業的概念和經驗，從而提高創業意識、熱情和能力，更好把握國家發展機遇。



香港青年創業家總商會第八屆董事局主席謝海發相信，「千名青年創業家內地行」將為祖國培養愛國愛港的優秀創業家。（香港青年創業家總商會提供）

香港青年創業家總商會第八屆董事局主席謝海發指出，「千名青年創業家內地行」旨在為祖國培養愛國愛港的優秀創業家，展現國家現代化建設的偉大成就。他期望未來能夠幫助更多香港青年到內地交流創業心得和經驗，從而獲得更好的創業成果和發展；他又相信，計劃可以提高質素的青年創業人才，為兩地經濟發展注入全新動力和活力。

全國政協委員、香港青年協會總幹事何永昌表示，粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，而香港青年協會會繼續同香港青年創業家總商會合作無間，包括推動「千名青年創業家內地行」，並推出更多青年交流、創業考察團，協助青年融入國家發展大局。

香港青年創業家總商會自2015年成立，目前擁有超過300間本地初創及企業會員。總商會設有商務協作、大灣區計劃、會員事務以及政策倡議4個專責小組，提供指導和支持。

總商會表示，過往收集數據顯示，港青創業家需要更多機會，以及有利創業企業的政策及支援，包括人才、進修、租金、營運及合規等多方面的長遠發展；而是次「千名青年創業家內地行」計劃，正好創造有利空間，令一眾創業家與內地政府交流、對接，有望堅定青年對「一國兩制」的制度自信，以及融入國家發展和建設香港的信心。