何永賢指搭巴士經青山公路可洗滌心靈　屯門人反駁：係浪費時間

政府大力推動簡約公屋，房屋局局長何永賢昨日（29日）出席網台節目，引述一名屯門居民指，「每日經青山公路出入是一個洗滌心靈的快樂旅程」，又稱最重要入住簡約公屋可節省數千元租金，「搭多幾次巴士都有凸。」



不過，有個別屯門居民就不認同局長的「洗滌心靈」論，有學生反駁指，每日動輒一小時到市區上學，認為浪費時間，明言「係冇𠵱啲感覺」，每日只盼能盡早回家，惟一旦遇上繁忙時段，更有可能等兩班巴士才能上車，感到非常煩躁。



屯門居民每日經青山公路及屯門公路來往市區，沿途有山有樹有海有景，房屋局局長何永賢曾引述居民指，每日出入是一個洗滌心靈的快樂旅程。（廖雁雄攝）

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居於屯門的關同學每日都要乘搭巴到長沙灣上學，車程大約一小時，認為自己每日浪費很多時間在交通上。

他強調，絕不讚同何永賢的「洗滌心靈」論，「其實係冇𠵱啲咁嘅感覺」，反而放學後最希望可以盡快回家。他又提到，每日等巴士時最快都要20分鐘可以上車，惟繁忙時間可能就要等一至兩班巴士才能上車，令他感到「非常煩躁」。

市民：後生仔咁講因為佢哋都已經睇化咗，都冇辦法㗎喇

居於黃金海岸的顧女士則認為，往來市區的車程算可接受，「我今日出嚟都半個鐘，OK啊。」不過，她就提到兒子「朝九晚六」工作，來往屯門至黃竹坑，基本車程亦要超過一小時，青山及屯公不時遇上交通意外，導致塞車，會用多半小時甚至一小時才回到家，「朝頭早就OK，但夜晚黑就真係會塞。」

對於何永賢提到青山公路可「洗滌心靈」，顧女士指「唔少後生仔都咁講，因為佢哋都已經睇化咗，都冇辦法㗎喇」，她稱有屯門朋友為避開塞車，會等到晚上8點至9點才收工，以節省車程。

▼2022年12月4日 屯門「簡約公屋」選址▼



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何引述居民：返嚟時見到日落生命都唔同咗

房屋局局長何永賢昨日(29日)出席青協M21網台《傾．盡全力》節目時表示，選址即使不在市區，但「安穩的居所可以改善住戶身心靈」。她特別引述早前探訪過的一位居於三聖過渡性房屋「齊+」的居民，也是每天經過青山公路，但看法卻後正面。

她出去（市區）時經青山公路，環境很靚、綠樹林蔭；佢返嚟時見到日落。佢覺得佢成個生命都唔同咗。 嗰一個鐘唔係話咩交通好遠、好唔方便，而係一個快樂旅程，係一個心靈洗滌嘅快樂旅程。 房屋局局長何永賢

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「慳咗幾千蚊租，搭多幾次巴士都有凸」

何永賢再指出，青山公路有很多新住宅入伙，可為居民提供花王、清潔、看更工作機會。

喺青山公路，我見到好多新嘅住宅出現。新住宅都要花王、清潔、看更啦，其實會唔會搵到啲更好嘅工、更舒服嘅工喺附近呢？ 房屋局局長何永賢

她又指，如坊間說太多「很遠」，真的會嚇到簡約公屋住戶，「他哋信架，佢哋唔記得咗佢哋慳咗幾千蚊租，搭多幾次巴士都有凸。」