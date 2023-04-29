簡約公屋｜何永賢反駁青山公路選址偏遠：省下租金搭巴士都有餘

簡約公屋8個選址5個位於新界，其中一幅位於青山公路大欖段旁，被指偏遠。房屋局局長何永賢今日(29日)在青協M21網台中，引述一位住在屯門過渡性房屋的居民說，每次外出時見到青山公路沿途綠樹林蔭，回家時看到日落，「佢覺得佢成個生命都唔同咗，係一個心靈洗滌嘅快樂旅程。」最重要入住簡約公屋可節省數千元租金，「搭多幾次巴士都有凸。」



何永賢認為簡約公屋選址即使不在市區，但安穩的居所可以改善住戶身心靈，會安排社工協助他們當區就業。



簡約公屋第8幅用地位於小欖，鄰近前樂安排海水化淡廠，本身是放置工務設施，現時已搬走，故現為一幅臨海「吉地」。（Google Map截圖）

引述過渡性房屋居民：行經青山公路係心靈洗滌快樂旅程

政府早前公佈簡約公屋的8個選址，有5個位於新界，其中一幅用地位處屯門小欖，鄰近舊樂安排海水化淡廠，現為「吉地」，選址被多個豪宅包圍，交通相對不便，步行前往最近的青山公路大欖段的巴士站，預料需時約10至15分鐘。

房屋局局長何永賢今日(29日)出席青協M21網台《傾．盡全力》節目時表示，選址即使不在市區，但安穩的居所可以改善住戶身心靈。她特別引述早前探訪過的一位居於三聖過渡性房屋「齊+」的居民，也是每天經過青山公路，但看法卻後正面。

她出去（市區）時經青山公路，環境很靚、綠樹林蔭；佢返嚟時見到日落。佢覺得佢成個生命都唔同咗。 嗰一個鐘唔係話咩交通好遠、好唔方便，而係一個快樂旅程，係一個心靈洗滌嘅快樂旅程。 房屋局局長何永賢

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指青山公路新住宅可提供工作機會

何永賢再指出，青山公路有很多新住宅入伙，可為居民提供花王、清潔、看更工作機會。

喺青山公路，我見到好多新嘅住宅出現。新住宅都要花王、清潔、看更啦，其實會唔會搵到啲更好嘅工、更舒服嘅工喺附近呢？ 房屋局局長何永賢

她又指，如坊間說太多「很遠」，真的會嚇到簡約公屋住戶，「他們信架，佢哋唔記得咗佢哋慳咗幾千蚊租，搭多幾次巴士都有凸。」

▼2022年12月4日 屯門「簡約公屋」選址▼

