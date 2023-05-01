五一黃金周｜半百人排米芝蓮甘牌燒鵝　內地客攜一家大細專程光顧

位於灣仔的甘牌燒鵝連續九年上榜成為米芝蓮一星食肆，吸引不少五一黃金周旅客慕名而來。餐廳於早上11時半營業前，已有逾半百旅客排隊輪候，人龍橫跨毗鄰的軒尼詩道官立小學。排頭位的內地旅客表示，前日曾前來候餐，但不幸燒鵝賣完，今日再接再勵，早上10時半到餐廳外等候。他回憶道，六、七年前介紹他光顧甘牌燒鵝的女朋友，今日而成為其太太，一家人專程前來，「值得吧，還是有點回憶在那。」



+ 10

甘牌燒鵝剛於上周公布的《香港澳門米芝蓮指2023》中，連續第九年上榜成為一星食肆。適逢五一黃金周，不少內地旅客慕名而來。餐廳早上11時半營業，開門前已有約60人在排隊，人龍橫跨隔鄰的軒尼詩道官立小學。

排頭位的內地旅客彭先生今早10時半已到場，他表示，對甘牌燒鵝很有回憶，6至7年前來港時曾光顧一次，當時由剛相識的女朋友介紹他吃，昔日的女朋友如今成為他的太太，今次更帶同小朋友及妹妹一家共七人前來吃燒鵝，「最回味的還是燒鵝吧，其他也很好吃，叉燒也很好吃。」

他又提到，前天已經前來排隊，當日籌號達618號，燒鵝最終賣完，不過因家人都很想一嚐馳名燒鵝，所以今日再排隊，「值得吧，還是有點回憶在那。」

有內地客離港前專程到餐廳

另一內地旅客方小姐指，內地網上平台「小紅書」及「美團」，均有推薦甘牌燒鵝，特意今日離港前趕及來餐廳。她指，一度排錯隊到鄰近餐廳，返回甘牌燒鵝時，排隊人龍已較為長，希望把握行程最後個半小時，成功光顧。她表示，首次訪港對城市印象不錯，認為香港包容性很強。

內地旅客曹女士與母親亦光顧甘牌燒鵝，她表示，在疫情前訪港時，曾經前來吃過飯，認為味道很好，今天特意專程前來。曹女士表示，對於餐廳人龍長，未有感到驚奇，屬預料之內。她又表示，三年後再來香港，認為沒有太大改變，繼續「好玩好吃。」