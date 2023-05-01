天氣轉趨炎熱　天文台料周四氣溫達30度　周五起連落四日雨

五一黃金周過後天氣轉趨炎熱！天文台預料，現時影響華南的東北季候風會在明日逐漸緩和，而受偏南氣流影響，本週中至後期廣東沿岸地區天色逐漸好轉，日間炎熱，當中周四最高氣溫更迫近30度，打鼓嶺、上水及石崗更預料錄得31度高溫。



不過，炎熱天氣過後驟雨重臨。天文台表示，預料一道低壓槽會在接近週末至下週初為華南帶來驟雨及雷暴，本周五起將連落四日雨，相對濕度亦會升至80至95%。



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今日為五一假期，天色較早兩日灰沉，溫度亦稍為下降。天文台表示，受東北季候風影響華南，加上一道雲帶正覆蓋沿岸地區，預料今日下午短暫時間有陽光及乾燥，而晚上則大致多雲，吹和緩偏東風，離岸風勢清勁。

現時影響華南的東北季候風會在明日逐漸緩和，天文台表示，受偏南氣流影響，本週中至後期廣東沿岸地區天色逐漸好轉，日間炎熱。天文台指，明日大致多雲，隨後兩三日短暫時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨，當中周四（4日）最高氣溫更迫近30度。

據天文台自動分區天氣預報，5月4日下午一時，多區氣溫高達30度以上，而其打鼓嶺 、上水及石崗更錄得31度高溫。（天文台網站）

據天文台自動分區天氣預報，當日下午一時，多區氣溫高達30度以上，而其打鼓嶺、上水及石崗更錄得31度高溫。

不過，炎熱天氣過後，驟雨重臨。天文台表示，預料一道低壓槽會在接近週末至下週初為華南帶來驟雨及雷暴，本周五起將連落四日雨，相對濕度亦會升至80至95%。下周初期氣溫亦稍為下降，下周一最低氣溫只有22度。

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