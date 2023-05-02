林先生早前因為工作壓力而患上抑鬱症，開始接受精神科治療。



藥物能夠幫助他改善情緒，增加睡眠時間和改善胃口，但當遇到生活上的種種問題，林先生往往因為對事情的一些固有看法，又會把自己拉到情緒低谷。例如在和同事合作的時候，林先生常常說：「你不能夠這樣做，你一定要跟從這些規則和步驟，一步一步地做……」即使受到別人的稱讚，林先生也常常說：「這次看似做得好，但是還有這些問題……」



撰文：青山醫院精神健康學院副顧問醫生劉育成



規矩本來不是壞事，但如果處事方式欠缺彈性，在生活中便很容易覺得被冒犯，反而會令自己不開心。（視覺中國圖片）

以上兩個例子，看到林先生常把一些「有毒」的口頭禪掛在嘴邊，這些「一定」、「但是」就是認知行為治療概念中的「自動思想」（automatic thoughts），它們常常在不被察覺的時候，就會靜悄悄地把我們帶入抑鬱的世界。

「一定」（should and must）是一種墨守成規的看法，為事情訂立一種必須遵從的規矩。規矩本來不是壞事，但如果處事方式欠缺彈性，在生活中便很容易覺得被冒犯，反而會令自己不開心。

「但是」（discounting）好像一個防護網，把一些正面的、受稱讚的事通通彈開，對事物「有彈無讚」，對自己缺乏認可，便無法為自己注入正能量。

林先生接受轉介後，開始接受認知行為治療。透過每個星期一小時的深入對話，他慢慢明白思想謬誤如何影響自己的情緒；而他亦開始改變他的口頭禪——由「一定」變成「可以」，由「但是」變成「接受」，為思想打了一支防「逆」針。他的情緒也逐漸改善，能夠更加投入工作和享受生活。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

