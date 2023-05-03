警新設「警員語文試」通過等同DSE中英文二級　1小時考60條選擇題

警隊近年積極「搶人才」，警隊招募組宣布，將於周五（5日）起，調整三項入職要求。警隊會增設「警員中/英文筆試」，供未達中學文憑試（DSE）中英文第二級（Level 2）的投考者應考，完成並通過約60條選擇題筆試，即等同具DSE中英文考獲第二級的成績。

警方強調，試題獲公務員事務局認可，督察級考試亦一直沿用，相信符合能力水平。警隊亦會取消投考者身高及體重最低要求，與各紀律部隊看齊；及容許佩戴眼鏡或隱形眼鏡進行視力測試。警方重申，調整入職要求不等同降低能力要求，投考者仍然要經過嚴格遴選，進入學堂後會接受訓練，必定是具備體質和能力的執法者。



人事部人力資源科總警司郭美森（中）表示，今次調整是「拆牆鬆綁」，提供彈性廣納入才。左為人事部招募組警司陳杰峰、右為人事部招募組總督察蕭政廉。（盧翊銘攝）

警隊2022/23年度的投考警員及見習督察數字分別為4,606人及3,391人，與2021/22年度4,860人及3,400人相若，22/23年度取錄警員及見習督察分別是554及165人，21/22則有484人及170人，當中警員取錄數字上升14.5%。

警方為加強人力市場競爭力，於本月5日起調整入職要求，警隊將於遴選程序中增設「警員中/英文筆試」，為未符合DSE中學文憑試中英文科第二級或以上成績的投考者，提供多一個符合語文能力要求的途徑，毋須等一年時間重考DSE。

由公務局事務局認可出卷員設計

「警員中/英文筆試」分為中文運用和英文運用兩份試卷，各設50至60條選擇題，答題時間為60分鐘，通過筆試即等同DSE中、英文科第二級成績，並且「永久有效」。雖然「警員中/英文筆試」只設有選擇題，考試模式與DSE語文科不同，但警方強調，試卷是由公務局事務局轄下認可的出卷員設計，亦參考了一直沿用的督察級語文試卷，筆試設有閱讀理解、語文運用及錯別字等，相信可以揀選符合語文能力的警員。

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取消身高體重限制 可戴眼鏡考視力

另外，投考警員、見習督察及輔警警員不再設有身高及體重限制，原本男士至少要高163厘米重50公斤，女士高152厘米重42公斤，屆時將與其他紀部隊看齊，不設最低標準；視力測試方面，在初步遴選和體格檢驗時，取消「不佩戴矯視工具視力測試」，投考者可以在佩戴眼鏡或隱形眼鏡下進行視力測試，但色覺測試要求維持不變。

人事部總警司：拆牆鬆綁 更全面審視才能

人事部人力資源科總警司郭美森認為，今次調整是「拆牆鬆綁」，提供彈性廣納入才，可讓更多具備不同能力人士加入遴選，「身高體重只係硬指標，拎走門檻更能全面審視投考人才能，唔係話差幾多cm，夠唔夠重。」

人事部招募組警司陳杰峰指出，警方會維持嚴格遴選指標，學員亦要通過警察學院訓練才能畢業，以具備應有的體質。

月中到暨南大學及華僑大學招港生

警隊在去年11月及今年4月，先後到廣東、福建、北京、武漢等，招募內地升學的港生，收到155份申請，當中有來自北京大學、清華大學等，部份具博士生學歷。警隊將於本月15至27日，到廣東暨南大學及福建華僑大學招募。另外，警隊將舉辦第六次「體驗日」，本月18日接受報名。

翻查公務員事務局入職條件，大部份須具備中學學歷的公務員職位，均要求申請人至少考獲DSE「22222」，包括中文及英文科，入職條件適用於各紀律部隊員佐級；而警隊網頁顯示，現時入職學歷要求，為DSE五科第二級或以上成績，當中DSE英文科和中文科均須具備第二級或以上，或具同等學歷。考評局網站就標榜，DSE具有近300間海外院校認可資歷，而資歷架構認可中，DSE屬於香港資歷架構第三級的資歷水平。