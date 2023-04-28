劉賜蕙退休｜期待警隊誕「一姐」　籲國安處接任人具「鬥爭精神」

警務處副處長（國家安全）劉賜蕙今日（28日）最後一日上班，是繼副處長趙慧賢後，第二位警隊「二姐」。劉賜蕙接受《香港01》訪問指，加入警隊38年，最終升至副處長，十分期待警隊未來能誕生首位「一姐」出任處長，她相信絕對有機會發生。



她指出，警務生涯最難忘，是2020年出任國安處負責人，形容感到無比光榮，又指縱然遭受西方制裁，反而令她更加堅定。她又寄語接任人要具備「鬥爭精神」，「維護國家安全嘅道路係荊棘滿途，一定唔容易，大家選擇咗行呢條路，係好有勇氣好有承擔」。



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劉賜蕙在1984年聖誕節加入警隊，38年走來，她說感受到警隊是一個精益求精，願意學習的組織。她指如果當年入職時，有人提出女警應該要配槍，「啲人覺得係笑話，無可能」，但現時警隊不論男女都已經需要配槍，而女警比率仍有所增加，督察職級或以上，平均三成為女性警務人員，「我都期待警隊首位女一姐，相信絕對有機會。」

「『多謝』呢個制裁，掉轉頭令我更加堅定。」

2020年7月，劉賜蕙獲委任為警隊首位副處長(國家安全)，主管國安處，同年11月，美國財政部宣布制裁包括劉賜蕙在內的中港官員。

劉賜蕙批評，相關制裁「極度無理、卑鄙」，「以為制裁可以令到我哋萎縮，可以令我哋唔做好自己工作，我覺得根本係笑話，反而令我覺得，要更加好好維護國家安全，更覺得呢個任務重要，更加比心機，『多謝』呢個制裁，掉轉頭令我更加堅定。」她承認，過去兩年壓力十分大，「警隊以前係守護國際城市，依家係維護國家安全，責任顯然大好多」，但壓力可以成為推動力，令她「愈忙愈精神」。

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未談退休後公職 稱想坐高鐵走訪內地

退休交捧在即，劉賜蕙寄語繼任人及同袍要具備國主席習近平二十大報告提及的「鬥爭精神」。

（接任人）要不屈不撓，面對困境唔好放棄，面對逆境要緊持，維護國家安全嘅道路係荊棘滿途，一定唔容易，大家選擇咗行呢條路，係好有勇氣好有承擔，係愛國愛港，習主席提過，除咗風高浪急，亦會驚濤駭浪，不論任何困難都不退縮，朝着目標進發。 警務處副處長（國家安全）劉賜蕙

至於離開警隊崗位後，會否進一步擔任其他維護國家安全的職務，劉賜蕙引述國務院港澳辦主任夏寶龍早前訪港的講話，在維護國家安全上，沒有任何人是局外人，如果有機會她願意繼續貢獻，惟「暫時未有任何嘢落實」。她又表示，過去多年工作繁忙，希望退休後可以試乘高鐵周遊各省市，體驗國家發展。