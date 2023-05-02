五一長假期後診所排長龍　家庭醫生指新冠病人急增一倍

五一長假期後．打工仔今日（2日）首個工作天，有Facebook專頁刊出診所大排長龍相片。家庭醫生林永和表示，今日求診的新冠病人明顯增加，單日已接收40名患者求醫，較假期前增加一倍，需領病假紙的上班族及長者各佔一半，大部份屬於輕症。

林永和提到，新冠疫情復熾，但不少市民外出時已不戴口罩，加上長假期效應，另因醫管局新冠診所及遙距診症服務已停運，病人遂湧至急症室及私家診所求醫。他估計相關情況將持續至本周末，但相信本港公營醫療系統及診所足可應付。



林永和：求醫確診病人上班族及長者各佔半

林永和表示，今日約接收40個新冠病人，較假期前平日增加一倍，其中上班族及長者各佔一半，大部分屬輕症，需轉介至醫院的重症病人則寥寥可數。他續說，由於醫管局新冠診所及遙距診症服務已停運，相信病人因而轉至公立醫院急症室、普通科門診及私家診所求醫；再加上長假期效應，求診人數因而急增，「間間診所都破紀錄咁多人，有啲病人都等唔切走咗。」此外，不少求診的上班族雖屬輕症，但需領取醫生紙申請病假，「以前可能留喺屋企抖吓就得。依家就要睇醫生，先請到假。」

五一長假期後首個工作天，多間醫院急症室逼爆，不少病人轉往私家診所求醫。(資料圖片)

三分一病人需處方新冠口服藥

林永和續說，曾感染逾半年及打齊針逾半年的病人佔七成，因他們自身保護力對防傳染偏低，故較易中招。他又提到，三分一病人需處方新冠口服藥，憂未來存貨不足。他又指，其診所本身會為病人進行雙檢測，包括流感及新冠肺炎，但確診流感的病人明顯回落，僅錄得個位數，亦暫無「雙感染」病人就診。

林永和又指，新冠肺炎個案趨增，對公營醫療系統及診所均帶來壓力，但由於大部份屬輕症個案，且變種病毒株Arcturus在港亦非主流，相信足以應付。他又指，五一長假期不少旅客到港旅遊，加上市民外出時已習慣不戴口罩，不排除有交叉感染。他呼籲市民如現病徵，勿忌諱求醫，亦宜戴好口罩保護自己及他人。

家庭醫生林永和。（資料圖片／鍾偉德攝）

翻查醫管局急症室等候時間，截至晚上8時45分，北區醫院需輪候逾8小時；聯合醫院及北大嶼山醫院輪候時間亦超過7小時。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率逐步攀升，截至上月24日，平均錄得1.4581，但仍較上月中旬的1.6434為低。過去一星期每日核酸檢測呈陽性個案回升至近400宗水平，而染疫死亡人數也見回升，當中4月24日及29日分別錄得11宗及10宗，是2月初以來明顯反彈。