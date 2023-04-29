新冠檢測陽性率升4倍　盧寵茂料每日約1萬人確診　暫不重推口罩令

新冠續有上升趨勢，最新監測數據可見，本周首4天錄得63宗個死亡個案與新冠病毒有關。醫務衞生局局長盧寵茂今日（29日）在電視訪問稱，各項新冠監察顯示，過去一周數據均上升了3至5成，檢測陽性率更上升四倍，以數字估計，現時每日約有1萬確診。



盧寵茂指，香港應對疫情能力提升了不少，毋須非醫療性的社交距離措施，亦足以應付春夏季高峰，包括口罩令：「口罩令係一種立法手段，會喺好多社會和經濟活動帶嚟負面影響，所以現時能用其他方法應對嘅話，暫時不會考慮呢啲方法。」



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盧寵茂在有線電視訪問提到，各項新冠監察顯示過去一周數據上升了三至五成，檢測陽性比率上升四倍，即每100人約4人陽性，他估計現時香港每日約有1萬人確診，而變種病毒XBB.1.16（Arcturus）感染率亦正上升，但暫不算高，污水監測樣本發現少於3%病毒量，當局會密切監察。

醫務衞生局局長盧寵茂4月29日在電視訪問稱，過去一周新冠數據均上升3至5成，檢測陽性率更上升四倍，估計現時每日約有1萬確診，但暫不會考慮重推口罩令。(資料圖片/盧翊銘攝)

被噩問到新冠上升須否重推口罩令等社交距離措施，盧寵茂認為香港應對疫情能力提升不少，即使有春夏季的高峰來臨都能應付到，毋須非醫療的社交距離措施，包括重推口罩令，因口罩令會在社會和經濟活動上帶來負面影響。

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