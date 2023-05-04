中六女生學校廁格誕女後即棄掉　認殺嬰罪　前男友：我才應受罰

中六女生懷上前男友的孩子後，在學校廁格誕下女嬰，但她怕女嬰哭聲被人聽見，便用體育服塞住女嬰口，再將女嬰放入袋中棄置街上。女嬰後來被途人發現時已死。女生今（4日）在高等法院承認殺嬰罪，求情稱她分娩時受廁所的浴血畫嚇到，產後萌自殺念頭，希望「一命換一命」換回女嬰性命。其前男友亦有寫信稱，他才是應該受懲罰的人。法官李素蘭形容案件是令人傷感的悲劇，明白被告當時要面對的困境，把案押後至5月25日判刑，以待索取感化報告。



分娩影響致精神不平衡

被告T.Y.M.原被控謀殺罪，她承認交替的殺嬰罪，獲控方接納。控罪指她約於2020年9月22日，在天水圍故意導致一名未命名而不足12個月大的女嬰死亡，即以一件衣服的一部份塞入女嬰口中，在該作為發生時，被告仍未從分娩該嬰兒的影響中完全復元，致精神不平衡。

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怕人聽到哭聲衣服塞女嬰口

案情指，被告案發時是一名中六學生，2020年9月22日她在上學期間，在學校廁格內誕下女嬰。惟女嬰哭泣，她擔心被人聽見，便用衣服的一部份塞入女嬰口中，再把女嬰放進一個藍色袋。並把藍色袋放在學生休息室，然後棄置在學校附近一個垃圾桶旁。有途人目擊身穿校服的被告，把一個藍色袋塞入垃圾桶。

晨運客發現女嬰屍骸

翌日凌晨4時，一名晨運客發現垃圾桶內的藍色袋，打開後見到嬰兒頭部，隨即報警。警方到場後，發現女嬰被毛巾裹著，全身染血，頭上有一件衣服，嘴巴被一部份衣物塞住。女嬰頭骨凹陷，四肢僵硬，身上有螞蟻爬，仍然連著臍帶，但已失去呼吸和心跳，明顯死亡。法醫推斷，女嬰至少已死去半天，推斷死因為窒息致死。

清潔工曾見女廁有血跡

警方向校方查詢下，發現被告當日上體育課時曾稱不適，需到醫療室休息；清潔工在早上11時許，見到廁所一廁格的地板、馬桶內外均有血跡，以為是經血，故把血跡抹掉。

被告誕嬰後繼續上課

被告被捕後稱，她在懷孕後期才知道有孕，當日在學校分娩後，因怕女嬰哭聲被人聽見，遂用體育服及毛巾包裹她，並將一塊布塞進其口中。被告將女嬰放入袋並置於學生休息室，其後繼續上了一堂課，因感到不適到醫療室休息，大約下午1時半離開學校。離校時，她將載有女嬰的袋放入背囊，惟沒有再聽見袋中傳出聲音，她未有打開袋查看，便把它棄在學校外巴士站一個垃圾桶旁邊。

女嬰父認曾未使用安全套性交

警方聯絡女嬰生父，他稱與被告曾經交往但已分手，二人曾在沒有使用安全套下數次性交，但他不知道被告懷孕。

被告分娩後神智受到影響

控辯雙方均有延聘精神科醫生評估被告狀況，其中一人指，被告當時感到一股強烈痛楚，突然聽到一聲巨響，便見女嬰出生並跌入浴血的馬桶內，她因眼前畫面及突如其來的分娩過程而感害怕，當刻患上創傷後遺症，神智受到影響，無法思考。另一人則不認為被告有創傷後遺症，但判斷她產女後感到內疚且有抑鬱跡象，相信她因分娩時承受的身心壓力、持續流血、痛楚等情況受到困擾，尚未從分娩該嬰兒的影響中完全復元。

被告來自破碎家庭居所環壞惡劣

辯方求情指，被告生於破碎家庭，缺乏家人關懷及指導，又引述社工報告指她的居所環境非常惡劣，滿佈垃圾。被告獲學校老師、同學等撰寫求情信，其中女嬰生父表示他才是應該受到刑罰的人，而不是被告。

求情望法庭能憐憫被告

辯方又形容，被告當日經歷了任何人都會覺得可怕的情況，從醫生報告可見她分娩時受到極度不適及痛楚，當刻無法思考，不知道為何會這樣做，希望法庭能夠憐憫。事發後，她曾萌生自殺念頭，希望「一命換一命」換回女嬰性命，至今依然要接受精神科治療及服用藥物。此外，被告因為本案一度還押14個月，及後獲准擔保，盼法庭顧及其情況考慮判處感化令。

本案首次在裁判法院時，辯方申請匿名令獲批，裁判官下令傳媒不得報道被告的名字、年齡、學校和住址。

案件編號：HCCC222/2021