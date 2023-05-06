林諾專訪｜父母最初不想接拍　拍戲當遊戲　未慣被讚：第一次咋嘛

「最佳新演員，林諾！」在奧斯卡影后楊紫瓊手中接過香港金像獎最佳新演員獎，林諾（Sahal Zaman）成為金像獎頒獎禮焦點。過往少數族裔演員甚少可登上金像獎舞台，令年僅11歲的他在一眾得獎者中特別顯眼。



或許未如其他人搬擁有資源學演技、看電影，甚至在選角後才認識什麼是演戲，父母更曾因巴基斯坦文化而不想他接拍電影，但小小年紀的他一到片場就是輕鬆，沒有怯場，更會教其他小朋友演戲，原來拍戲在他而言是這回事，「我覺得拍戲好似一個遊戲咁，同很多人一齊玩。」



覺得最難是背對白，卻稱最多也只NG了7、8次，連影帝搭檔黃秋生也大讚是「巴基斯坦周潤發」，但對讚美，林諾還未習慣，「因為第一次咋嘛，之後就會慣。」成年人看得很重的獎項，11歲的他來得簡單並帶著童真地說：「只係多咗個獎啫，我拎咩獎都好開心，最勁嗰個獎又好，可能第三名嗰個獎都會很開心。」



【林諾專訪之二】



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「白日不到處，青春恰自來。」《白日青春》電影中學校老師對莫青春的期昐，也是現實中林諾的寫照。4歲時跟隨父親離開巴基斯坦來港，面對語言不通，七年後卻走進電影世界與一眾成年人比拼技，甚至一舉奪下金像獎最佳新人獎的殊榮，由試鏡時自我介紹是Sahal Zaman，到現時向大家介紹自己叫林諾，短短數個月，他的人生有了很大改變。

劇組社區中心玩遊戲形式試鏡 林諾：Miss話入面有啲人想同我哋傾下計

與其他新演員擁有極多資源學習演技不同，林諾甚至在選角後才開始認識什麼是演戲，甚至認識香港電影，「好少睇中國嗰啲戲呀跳舞嗰啲，有時間都係睇返我哋自己巴基斯坦嗰啲片。」他憶起，當時劇組在他中樓家下社區中心（LINK Centre）以玩遊戲形式試鏡，他亦受邀參加，「有一日Miss同我講話，入面有啲人想同我哋傾下計，咁我都有入去。」

被劇組選中但不了解演戲是何物：覺得拍到咪拍囉

能夠從眾多參加者中突圍而出，全因林諾喜歡與人交流的性格，據導演所指，林諾是眾多參加者中最願意與劇組交流的小朋友，認定他是很有潛質的演員。不過，當被劇組選中作為主角，林諾仍不了解演戲是什麼一回事，「嗰時我都唔係好明咩係拍戲，覺得拍到咪拍囉。」

父母起初不想他接拍：巴基斯坦唔理拍戲𠵱啲嘢

他更指，父母曾因巴基斯坦文化而不想自己拍戲，「因為我哋巴基斯坦唔理拍戲𠵱啲嘢，所以唔想我拍戲，但因為好𠵱啲機會，後嚟爸爸媽媽覺得可能拍得好好，好有talent（天分），所以遲啲就比我拍。」

嗰時我都唔係好明咩係拍戲，覺得拍到未拍囉。 金像獎最佳新演員林諾

拍攝15日最難講對白與忍笑：（最多次數）NG咗都七、八次

《白日青春》中有不少夜深場面，即使是成年人要捱更抵夜拍攝亦覺辛苦，何況是第一次接觸拍戲的林諾，雖然只拍攝了15日，但每日拍攝的時數長達十多小時，「有時會做錯動作同講錯對白，覺得有啲難。」

不過，他強調要重拍（NG）的次數不多，NG主要都是因場景忍不到笑，「爸爸拉我耳仔嗰場，因為我覺得好搞笑，所以我NG咗都七、八次。（是導演說要拍一百次先可以那場?）是我說的，拍一百次先可以。」

片場教其他小朋友演戲：就好似遊戲咁，同很多人一齊玩

拍戲辛苦，但小小年紀的他在片場時十分活潑，更會教其他小朋友做戲，「我覺得拍戲就好似一個遊戲咁，同很多人一齊玩。」

起初不知誰是黃秋生：我知道佢係好勁嘅，但不知道佢係咁勁，我𠵱家先知

即使遇上黃秋生影帝級演員，林諾毫不怯場，不時在場片與黃秋生打罵。他笑言，一開始不認識誰是黃秋生，只覺他很嚴肅，事實卻很和善，「我知道佢係好勁嘅，但不知道佢係咁勁，我𠵱家先知。」

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採訪當日，未走進學校門口，已看見門外恭喜林諾榮獲最佳新演員的橫額，校內外多處都貼滿林諾奪獎喜訊，採訪期間，不少同學經過看到他受訪，都認得出其為林諾，甚至獲校園記者拍攝受訪過程。

黃秋生大讚是「巴基斯坦周潤發」：他讚得我太多了

對於有不少同學向其拿取簽名及要求拍照，黃秋生更大讚其為「巴基斯坦周潤發」，他表示對於別人的讚美並不習慣，又指比起周潤發，更希望成為黃秋生，「 其實是誇獎了，我都不是那麼厲害的，他（黃秋生）讚得我太多了。」

奪得金像獎最佳新人獎的獎項，是無數演員初踏入影壇時夢寐以求，但比起金像獎，他卻更愛由網絡影評人頒發的「最HIGHLIGHT新演員」，只因其獎項的模樣更美。（張浩維攝）

對於讚美，林諾還未習慣，「因為第一次咋嘛，之後就會慣。」對於獎項，11歲的他也看得簡單：「只係多咗個獎啫，我拎咩獎都好開心，最勁嗰個獎又好，可能第三名嗰個獎都會很開心。」奪得金像獎最佳新演員獎是無數演員初踏影壇夢寐以求，但他因為一個童真理由，更愛由網絡影評人頒發的「最HIGHLIGHT新演員」，「因為佢係藍色，同埋上面金色果舊都好靚」。

最想參演動作片：暫時無人搵我拍戲 遲啲可能囉

「只係多咗個獎姐，我拎咩獎都好開心，最勁嗰個獎又好，可能第三名嗰個獎都會很開心。」林諾直言，生活未有因奪得金像獎出現很大變化，未來是否全程投身演員路亦未有定案，但如可以拍戲，希望可以出演動作片，「𠵱加暫時沒有人搵我拍戲，遲啲可能囉。我想拍返好多Action嗰啲Movie（動作片）囉。我鍾意做嗰啲Action，郁下嗰啲。」