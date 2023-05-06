林諾．白日青春｜自言不似主角　識朋友學中文無難度：好鍾意香港

「一啲都唔似，佢開槍、講大話，死都唔認係講大話、開槍。我一啲都唔係咁！」出生於巴基斯坦，11歲的林諾（Sahal Zaman）4、5歳時跟父親移民香港，憑電影《白日青春》飾演莫青春奪得香港電影金像獎最佳新演員，但他指自己與「莫青春」大不同。



林諾在電影世界流露出電影細胞，現實的他談到生活、讀書及交朋友，天真爛漫與鬼馬，在不同老師的眼中，他都是「三好學生」，一來到香港就入讀中文學校，但學中文對他無難度，「一路學唔係覺得好難，想做一樣嘢試下試下一定做到。」



相識滿天下，香港小朋友、巴基斯坦小朋友都是他朋友，電影中「莫青春」視香港為中轉站，那出身在巴基斯坦的林諾又視香港為怎樣的地方呢？他直言自己是巴基斯坦香港人，希望在香港長住，「我好鍾意香港，因為香港好過巴基斯坦，而且都好特別。」



【林諾專訪之一】



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4歲跟家人離開巴基斯坦到香港

「點解你地全部都咁鐘意嚟香港？」《白日青春》中莫青春曾提出如此疑問，戲中陳白日（黃秋生飾演）回應指「人總是為咗更安穩嘅生活。」操流行廣東話的林諾，四歲時已跟家人離開巴基斯坦。

廣東話對答如流笑稱不難學：想做一樣嘢試下試下一定做到

年紀輕輕就要離開自己的家鄉，他稱不知家人為何要來香港，但來到香港亦很快適應了這裏的生活，即使是難度極高的廣東話，大部份可對答如流，他解釋，來港後就於中文學校就讀，「一路學唔係覺得好難，想做一樣嘢試下試下一定做到。」

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相識滿天下 認識朋友靠遊戲

不少人離鄉別井後都難以融入到新的圈子，對於性格活潑開朗的林諾而言則並非難事。他透露，除了透過學校認識朋友，亦會公園與一同玩耍的小朋友，玩巴基斯坦的小遊戲，如當地的捉迷藏及「包剪揼」等，現時則會玩足球及板球，「一開始我唔玩板球，但朋友唔玩足球，去咗玩板球，咁我咪都試吓玩。」

中國人嗰啲朋友通常喺學校識，而巴基斯坦嘅朋友就是拜神或者喺公園成日玩而做到朋友。 香港電影金像獎最佳新演員

老師眼中「三好學生」 自言不似「莫青春」：一啲都唔似 佢開槍、講大話

說起「莫青春」，林諾隨即反駁與真實的自己迥然不同，「一啲都唔似，佢開槍、講大話，死都唔認係我講大話、我開槍。我一啲都唔係咁！」事實上，在不同老師的眼中，林諾都是「三好學生」，聽話、積極回應老師問題。

現實中的林諾亦與家人關係親密，不論在金馬獎還是金像獎，每次林諾上台，其父親都會拿下手機紀錄兒子的精彩時刻。談起父母，他自言「同父母關係梗係好啦」，更不時向父母分享生活的點滴，「放學返到屋企、補習返到屋企、拜完神返到屋企，都會同媽媽傾計，爸爸就要等佢收工後。」

父母給予高自由度 最佳新演員也得補習

如同其他的小朋友，林諾每日放學後同樣需補習及做功課。他表示，父母一直都給予很大自由度予自己，「有話我鍾意做咩都可以做，但最重要都係學校及拜神，唔好忘記𠵱兩樣件事」，而他亦未有忘記父母教誨，訪問當日不時提及要趕回家拜神，而在校的成績亦不負父母期望，甚至算是名列前茅。

默書多、功課多 感讀書比拍戲更難：英文數學成績都叻

不過，最佳新演員亦難逃讀書壓力，他雖多次強調很喜歡讀書，又指自己英文及數學成績不錯，但也坦言讀書比拍戲更難，「讀書可能75%（難度），拍戲就應該74、73%很接近。」

例如默書要默好多，評估又好多範圍。一日要做好多功課，都會覺得難，但我盡量會試下一日會做哂。 金像獎最佳新人獎林諾

嚮往在香港長住 林諾：自己是巴基斯坦香港人

雖然在香港面對讀書壓力很大，加上仍有不少親戚在巴基斯坦，但他未如電影中莫青春般，昐望盡快離開現時的居住地，反而認為自己是巴基斯坦的香港人，嚮往在香港長住，「其實我好鍾意香港，因為香港好過巴基斯坦，而且都好特別。」