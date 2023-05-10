澳門歐陽瑜等3名司長染新冠　楊潤雄周初曾同赴海南考察亦告確診

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（10日）表示，新冠病毒感染個案近日有上升趨勢，又公布行政法務司司長張永春、保安司司長黃少澤及社會文化司司長歐陽瑜近日也首次感染新型冠狀病毒，其中兩人於外地公幹期間感染，而目前三人均症狀輕微，情況穩定，毋須住院治療。



其中，社會文化司司長歐陽瑜周日（7日）及周一（8日）曾赴海南交流考察，周一出席國家文化和旅遊部及海南省領導與港澳代表的座談，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦有出席該座談及合照。文體旅局下午表示，楊潤雄近日亦確診，他並無大礙，正在家休息。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄（前排左二）5月8日出席國家文化和旅遊部及海南省領導與港澳代表的座談，澳門社會文化司司長歐陽瑜（前排右二）列席。（香港政府新聞處）

歐陽瑜、張永春及黃少澤首次確診

澳門應變協調中心表示，新冠病毒感染個案近日有上升趨勢，呼籲居民加強個人防護措施，以降低感染風險。在新聞公告中，應變協調中心表示行政法務司司長張永春、保安司司長黃少澤及社會文化司司長歐陽瑜近日也首次感染新型病毒，其中兩人於外地公幹期間感染，目前三人均症狀輕微，情況穩定，毋須住院。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心5月10日公布，行政法務司司長張永春（中）等三名司長近日首次感染新型冠狀病毒。（資料圖片/澳門新聞局影片截圖）

楊潤雄並無大礙 正在家休息

澳門方面未有公布外地公幹期間感染司長的名字，而社會文化司司長歐陽瑜本周初曾赴海南交流考察，周一出席國家文化和旅遊部及海南省領導與港澳代表的座談，楊潤雄亦有列席及大合照。文體旅局今午表示，楊潤雄近日亦確診，他並無大礙，正在家休息。

澳門應變協調中心稱感染個案近日有上升趨勢

應變協調中心提醒，長者和慢性基礎病患者感染新冠病毒或其他呼吸道傳染病毒後，早期症狀可能不嚴重，但有機會在數日後病情惡化，故應及時就醫，而為減少感染風險和疾病傳播，應變協調中心呼籲居民應採取以下措施：

1、接種流感疫苗、新冠疫苗並接種加強劑；



2、參照預防呼吸道傳染病指引配戴口罩；



3、若有發熱、肌痛、咽痛、咳嗽、流涕、結膜炎等病徵，應及時就醫和留在家中休息。

