澳門疫情｜兩嬰兒中招情況穩定　4.28起部份情況戴口罩

踏入流感高峰期，本港專家近日預計新冠確診個案回升，澳門衛生局由今日（26日）起，每日會公布確診數字，並指昨日（25日）有兩名分別1個月及11個月大的嬰兒確診，目前情況穩定。當局指，一直有澳門居民感染新冠病毒，山頂醫院每日求診人數為800至900人，當中0.5%至0.8%為新冠患者。



此外，澳門應變協調中心亦在今日公布，由4月28日起調整佩戴口罩的指引，將分為三種情況，即「應佩戴口罩」、「建議佩戴口罩」及「可不佩戴口罩」。在「應佩戴口罩」情況下，所有人均須遵守戴口罩的要求。



▼2022年12月25日 澳門爆疫市況▼



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澳門恢復公布每日確診數字

澳門衛生局由今日起，每日會公布確診數字，昨日新增兩名嬰兒確診，分別為山頂醫院及鏡湖醫院的個案，涉及1個月大及11個月大嬰兒，均是出現發燒、呼吸道症狀後，到醫院求診檢測時發現陽性，二人目前情況穩定。

澳門衛生局局長羅奕龍表示，五一長假期將至，人員不斷流動將增加傳染病風險，包括流感及新冠病毒個案亦會上升。他呼籲居民在人多的環境佩戴口罩，並注意個人衛生及盡早接種疫苗。

▼2022年12月25日 澳門爆疫市況▼



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確診新冠僅佔山頂醫院求診人數的0.5%至0.8％

澳門衛生局續指，根據多個數據來源顯示，一直有澳門居民感染新冠病毒。山頂醫院每日求診人數為800至900人之間，之前高峰則為1,000至1,100人之間。當中10%成人求診者、38%小童帶有流感症狀，相比高峰期的15%及50%有所回落，確診新冠僅佔0.5%至0.8%。

澳門衛生局又指，已錄得10宗XBB.1.16，強調目前新冠抗病毒藥物存量足夠，可提供超過2萬人次使用，有效期為18個月。

所有人均須遵守「應佩戴口罩」要求

澳門應變協調中心亦在今日公布，參考內地與世界各地的指引，由4月28日起調整預防呼吸道傳染的佩戴口罩指引，將根據不同的情形分為「應佩戴口罩」、「建議佩戴口罩」及「可不佩戴口罩」。

所有人均須遵守「應佩戴口罩」的要求，至於「建議佩戴口罩」，則視乎當時的處所是否有相關要求，若機構並無要求，則可因應情況自行決定佩戴口罩。

五種情況屬「應佩戴口罩」

．當出現發熱、肌痛、咽痛、咳嗽、流涕等流感症狀時；

．新冠病毒抗原或核酸檢測陽性時；

．工作場所、托兒所及非高等教育機構出現流感爆發時；

．進入醫療機構及老人和康復院舍（住院病人除外）；

．當局根據傳染病疫情作出要求的其他情形。



進入醫療機構應佩戴口罩。圖為澳門山頂醫院。（資料圖片／歐陽德浩攝）

四種情況「建議佩戴口罩」

．公共交通工具的司機及乘客；

．未接種新冠或流感疫苗者、長者、患慢性病或孕婦，在人多擠迫的環境，尤其新冠病毒或流感病毒傳播水平較高時；

．參與大型聚集活動或會議，尤其是人員來源廣泛、流動性較大時；

．其他室內場所和交通工具。



澳門應變協調中心表示，上述場所或交通工具的主管實體，可參考當時疫情、空間內空氣流通情況、人員數量和密度、活動性質和持續時間等，決定是否要求進入者佩戴口罩。

公共交通工具的司機及乘客，屬建議佩戴口罩。（資料圖片／歐陽德浩攝）

五種情況「可不佩戴口罩」

．所有室外地方；

．佩戴口罩可能導致呼吸困難時；

．3歲或以下人士；

．飲食、接受相關醫療程序或面部護理時；

．在應佩戴口罩的場所，但工作人員在休息區域逗留時。



澳門應變協調中心強調，若疫情出現變化，會按實際情況調整佩戴口罩要求。中心提醒，居民日常外出時應備有口罩，以便有需要時佩戴，並建議家中儲備的口罩，可足夠在最少兩周佩戴，以便應對新冠或其他傳染病高峰期的需要。

▼4月8日 港珠澳大橋出境情況▼



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應變協調中心公佈，4月29日零時起調整有台灣或外國旅居史人士由澳門前往中國內地時的檢疫要求，如有7日內台灣地區或外國地區旅居史的3歲以上人士，首次經由澳門前往中國內地時，須出示48小時內抗原檢測或核酸檢測陰性證明。

有關人士檢疫要求維持不變，即到達澳門翌日起計7天內，離境前往中國內地時仍須經人工專道離境，不可經車道離境（駕駛者除外）；在澳門直接轉機（沒有入境澳門特別行政區）前往中國內地的乘客，須在乘機到澳門或在澳門國際機場轉機時出示相應的新冠病毒檢測陰性證明（抗原或核酸檢測），經澳門國際機場、碼頭離境前往香港、台灣或外國，須出示登機證、船票。