灣仔聖公會聖基道幼兒園爆發急性腸胃炎　涉20名學童1人留院

衞生署衞生防護中心今日（12日）公布，正調查位於灣仔的聖公會聖基道幼兒園爆發的急性腸胃炎個案，涉及20名學童，包括9男11女，年齡介乎2至6歲，10人已求醫，當中1人留院，全部病人情況穩定。中心的流行病學調查結果顯示，該校爆發急性腸胃炎較大可能屬人傳人或環境污染情況導致，涉及食物中毒的機率較低。



聖公會聖基道幼兒園爆發急性腸胃炎個案，涉及20名學童。（學校網頁圖片）

一名學童周三於班房內嘔吐

衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查灣仔一所幼稚園暨幼兒中心爆發的急性腸胃炎個案。據了解，涉事幼兒園為位於灣仔的聖公會聖基道幼兒園 ，個案涉及20名學童，包括九男11女，年齡介乎2至6歲。10人已求醫，當中1留院。全部病人情況穩定。

根據中心的流行病學調查，一名學童首先於周三（10日）於班房內嘔吐，其後有學生於周四（11日）起陸續出現嘔吐和腹瀉病徵。調查結果顯示該校出現急性腸胃炎爆發，亦較大可能屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機率較低。為審慎起見，衞生防護中心人員今日下午已聯同食物環境衞生署食物安全中心人員到該校視察，初步未有發現學校製作膳食的環境衞生情況有不尋常的情況，衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心人員已向學校職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察。