院舍學校急性腸胃炎急增過百人中招　防護中心：人傳人或環境污染

衞生署衞生防護中心今（22日）表示，本港急性腸胃炎的活躍程度近日有所上升，院舍或學校爆發急性腸胃炎個案，由2月下旬的一周兩宗，增至上星期七宗，本周過去三天更已追平，累計16宗，涉及134人。

根據中心的流行病學調查顯示，相關爆發較大機會屬人傳人或環境污染引致，衞生防護中心呼籲市民提高警覺，預防感染。



衞生署衞生防護中心今（22日）表示，本港急性腸胃炎的活躍程度近日有所上升。圖中非爆發的院舍，僅作示意。(資料圖片)

過去三天錄得七宗爆發個案涉64人

根據中心最新監測數據，院舍／學校爆發急性腸胃炎個案在過去數周有所增加，由截至2月25日一周的兩宗（涉及10人）上升至上星期（截至3月18日）的七宗（涉及63人），而本周截至昨日（21日），過去三天已錄得七宗爆發個案（涉及64人）。根據中心的流行病學調查顯示上述急性腸胃炎爆發較大機會屬人傳人或環境污染引致，已排除涉及食物中毒。

此外，衞生署幼兒中心／幼稚園和安老院舍定點監測數據，亦顯示急性腸胃炎的活躍程度有相應上升。

急性腸胃炎多數由病毒引致，最常見的為諾如病毒、輪狀病毒，腺病毒等，一般於冬季較常見，感染途徑包括接觸患者的嘔吐物或糞便、接觸受污染的環境或物品，亦可經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。

衞生防護中心：保持個人及環境衞生

衞生防護中心發言人表示，市民及院舍人員應時刻保持個人及環境衞生。衞生防護中心今日已向醫生、醫院、學校和院舍發信，呼籲他們留意最新情況。」中心提醒學校和院舍，按照「預防傳染病指引」執行預防和控制措施，以及處理爆發個案。如有爆發個案，應呈報衞生防護中心適時跟進。

發言人提醒市民採取以下措施，預防感染腸胃炎：



保持良好的個人衞生；



處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；



清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；



以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手；



保持室內空氣流通；



注意飲食衞生；



使用不同的用具處理生及熟的食物；



避免進食未經徹底煮熟的食物；



飲用經煮沸的水；及



不要光顧無牌食肆及食物檔攤。

