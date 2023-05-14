取消強積金對沖｜孫玉菡：破欠基金夠兜底　下半年定專項戶口去向

取消強積金對沖於2025年5月1日實施，勞工及褔利局局長孫玉菡今日（14日）表示，已聘請顧問研究是否取消「僱主專項儲蓄戶口」及相關行政費，目標下半年交代最終定案，並指僱主未能支付「打工仔」的遣散費及長期服務金，現時已有破產欠薪保障基金「兜底」。他說，相信破欠基金具備足夠財政能力，日後有需要亦可通過增加商業登記費有關項目來補足。



強政府宣布將於2025年5月1日落實取消強積金「對沖」安排。（資料圖片）

政府於2018年提出設立專項儲蓄戶口，協助僱主為其日後的潛在遣散費或長服金早作儲蓄，孫玉菡早前已明言，由於取消對沖計劃有所更新，加上「政府資助計劃」，向僱主提供為期25年、總額超過330億元的資助協助僱主過渡，目前正檢視「專項儲蓄戶口」計劃的發展去向。

他今日接受無綫電視節目《講清講楚》訪問提及，目前已非低息環境，息口正上升，已聘請專業顧問研究專項儲蓄戶口和所涉及的行政費，初步看來牽涉金額不少，因為始終牽涉30多萬僱主，目標於下半年向社會交代：「如果你強制佢要儲蓄，一出一入你又要去管制嘅話，行政費都有一定（金額）。重點一定係，確保取消強積金對沖後打工仔的遣散費、長期服務金有保障，佢應得嘅，萬一僱主畀不到，我哋有『兜底』保障，而家有破欠基金。」

去到今時今日，我哋已經唔係講低息環境、是一個加緊息嘅環境，嗰個資金成本，如果你鎖起咗一舊錢、暫時無用，咁係咪值得呢？正如我哋交稅，唔一定個個之前，定時定刻強迫你儲嚟交稅。 勞工及福利局局長孫玉菡

政府將於2025年5月1日起取消強積金對沖機制，不設追溯期，圖為勞工及福利局長孫玉菡。（資料圖片／歐嘉樂攝）

他及後續解釋指，目前「政府資助計劃」已不同了，中小企對每宗個案所需負擔金額設「封頂」很放心，破欠基金現時已提升至首10萬元「全包」，餘額付一半，優化後不需再通過法律援助處理，時間加快了很多。

孫玉菡表示，不認同此安排等同用公帑「埋單」，強調「專項儲蓄戶口」及破欠基金均不涉及公帑，是由都是僱主自行供款。他又提及，目前破欠基金有68億元盈餘，每年收支平衡，僱主每年繳付150元商業登記費，相信破欠基金有足夠財政能力應付將來，日後有需要，亦可通過增加商業登記費有關項目來補足需要。