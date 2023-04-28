2025年5.1取消強積金對沖　勞方憂積金易平台未同步　促兩手準備

行政長官李家超今（28日）宣布，取消強積金對沖安排將於2025年5月1日落實，勞聯主席、立法會議員林振昇認為是好消息，但促請港府做好兩手準備，包括由勞工處作行政支援，免積金易平台未能同步運作。



行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人則指，取消強積金對沖後必然不利營商環境，亦會削弱本港競爭力，但作為行會成員不會與政府對着幹，又形容方案是其爭取多年的成果。



林振昇表示，若積金易平台能與落實取消對沖當日同步運作最為理想，但港府應及早準備後補方案，包括由勞工處以行政措施支援，免積金易未能趕及啓用。（陳淑霞攝）

取消強積金對冲草案於2022年6月9日獲三讀通過，當局一直稱不遲於2025年前實施，今日終有具體日期，而港府將向僱主提供25年補助期，資助比例按年遞減，首9年僱主每年承擔的遣散費及長期服務金會封頂，預計當局財政承擔逾332億元。

積金易平台交付時間或延八個月 林振昇籲及早訂後補方案保無逢銜接

政府早前指積金易平台的交付時間很可能較合約所定要求延遲八個月，勞聯主席、立法會議員林振昇認為，今屆政府公布取消強積金對沖落實日期是好消息，因勞工界一直憂慮港府會以構建積金易平台進度為由延後取消對沖，「取消對沖其實係2012年特首梁振英參選政綱，其實已經超過10年，如果再延後兩年（至2027年），差唔多退休嘅工友都差唔多已經沖走晒，受惠嘅機會好少。」

林又稱，最理想是積金易平台能於落實取消對沖當日同步啓用，若未能無逢銜接，港府則應及早準備後補方案，包括由勞工處以行政措施支援，例如計算補貼等。

林振昇表示，相信今次方案可免過渡期間湧現解僱潮，因當時討論已納入考慮，「一刀切嘅方法可能有解僱潮，但依家呢個方案理論上唔會有。」他又提到，政府補貼金額足夠，另以遞減式提供，「僱主未必有誘因。」

行政會議成員、自由黨立法會飲食界議員張宇人表示一直表明「唔應該咁早取消強積金對沖」，但現時作為行會成員不會與政府對着幹。他認為，今次取消對沖方案是其爭取多年成果，「政府擺好多錢等我哋有過渡性，大家處理個問題」。當取消強積金對沖落實後，僱主日後需思考解僱員工或不幸倒閉的成本計算，「如果要用到破欠基金，無錢畀嘅話，有可能刑事，或影響第日投資」，與此同時亦不利營商環境，「仲會唔會繼續做呢？」

張宇人指方案是爭取多年成果 惟必然削弱本港競爭力

張又稱「愈嚟愈多呢啲，最低工資、取消對沖，所有呢啲都係對叫人嚟香港投資對著幹，做中小微企都要諗清楚。」他認為，與最低工資一樣，取消對沖必然削弱本港競爭力，「工會成日話（最低工資）追唔到通脹，其實工資係應該同生產力掛鉤，唔係同通脹。生產力唔提高，我都要俾咁嘅錢你，啲嘢咪貴囉。貴嘅時候同鄰近國家邊有競爭力？」

工聯會立法會議員郭偉强則認為，可以接受取消對沖於兩年後正式落實，亦感恩特首選擇今日公布，「終於有落實時間同安排，我哋係開心嘅。」他又稱，補貼機制已為僱主提供穩定方案，相信可避免過渡期內出現解僱潮。