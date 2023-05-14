太平清醮｜飄色巡遊造型曝光　扮高官談區議會改制：太諷刺唔好喇

因疫情停辦闊別三年，長洲太平清醮終於下周五（26日）復辦，屆時將有飄色巡遊及搶包山比賽。過往有不少飄色會有諷刺時弊的作品，長洲太平清醮值理會主席翁志明坦承，今年曾與各街坊會討論，已提醒「太過諷刺就唔好喇」。

《香港01》記者發現，今年飄色中仍會有政治人物「出現」，譬如「財爺」陳茂波、民青局局長麥美娟等，有主題是反映區議會改制，負責製作飄色的老師傅說，這些飄色主題是「陳述事實」，反映市民意見，不擔心「踩紅線」。



長洲太平清醮本月26日復辦，翁志明指今年曾與各街坊會討論，提醒各飄色「太過諷刺就唔好喇」。（張浩維攝）

長洲太平清醮值理會主席翁志明指，今年飄色有約19台車，各街坊會及團體製作的飄色各有主題，預料太平清醮當日會吸引六七萬旅客參與盛事。

長洲飄色以往不時有諷刺時弊的元素，翁志明則表示：「呢啲我哋往時都有提醒，好多太過諷刺就唔好喇，政治嘅我哋都唔想佢哋做。」他續指，今年曾與各街坊會就此作討論。

長洲北社街坊會今年製作三台飄色，分別以哪吒鬧東海、普世歡騰、及向醫護致敬為主題。（張浩維攝）

其中長洲北社街坊會今年製作三台飄色，則分別以哪吒鬧東海、普世歡騰、及向醫護致敬為主題，三台飄車均已完成約八成製作工序。年屆六旬的長洲居民陳先生在長洲出生及生活多年，看過很數十年的飄色，也經常參與籌辦飄色，他形容飄色很有特色，不少都會諷刺時弊，「年年都有，年年都有特色」，預料今年復辦飄色將有很多人來看，他兩名孫女今年都是飄色上的「色芯」。

長洲中興街街坊會今年製作兩台飄色，其中一台以區議會改制為題。（張浩維攝）

長洲中興街街坊會今年製作兩台飄色，一台古裝以電視劇《川內相親》為主題，另一台時裝則以區議會改制為主題。長洲中興街街坊會主席梁國明指，區議會改制是社會大事，近來有很多討論，屆時飄色會有《基本法》、18區區議會標誌來裝飾。他續指，選取這題材已是很早的事，這款飄色是希望跟市民及遊客講述區議會改制這件大事，與官員、政府擺街站就區議會改制作講解的內容會相約，相信不會太敏感。

長洲中興街街坊會主席梁國明指，希望以飄色跟市民及遊客講述區議會改制這件大事，相信不會太敏感。（張浩維攝）

他都提到，以往飄色曾以時任特首林鄭月娥「3條7」做主角，也有諷刺過港鐵，但都屬於表述事實，想大眾看完有共鳴感，「我哋其實根據事實講，我哋無同任何人對抗，無同香港政府對抗，只係將事實表述返出嚟。」

惠海陸同鄉會製作的兩台飄色，一台以消防員為題，「色芯」會身穿消防員的制服。負責設計的長洲東莞會所副理事長黃成就指，消防員前往土耳其救災值得表揚，所以特意製作這款飄色。他續指，屆時也會有其他小朋友開著迷你電動消防車與這款飄色一同巡遊。

至於另一台飄色，則會以財政司司長陳茂波及民青局局長麥美娟為主角，「財爺」的扮演者屆時會手持黃金，飄色也會有錢罌作裝飾。黃成就指，鑑於近來多項費用，包括交通費也加價，形容「加聲四起」，希望藉此為市民發聲，請財爺體貼市民，為市民好好把關遏抑加價，「唔好賣財團、企業怕。」

黄成就直言自己製作飄色多年，一直都有諷刺時弊，當年曾因應最低工資的議題創作「廿蚊張」的飄色、也曾就政府禽流感期間殺雞的賠償問題製作飄色、亦曾以「阿茂整餅」諷刺陳茂波。

「財爺」陳茂波將會於今年飄色巡遊「現身」。(資料圖片)

「會有好多要講唔夠膽講，你都唔知個地雷踩唔踩到」

被問到近日有政治漫畫停刊，現時香港亦有國安法，諷刺時弊會否擔憂「踩紅線」，他則指製作諷刺時弊的飄色是代市民表達意見，又謂有時創作意念都是來自街坊街里的意見。他說：「我哋不嬲都無政治色彩。」強調今次飄色以陳茂波為主角，亦並非批評他，而是向他進諫要為市民「把好關」，所以不擔心會「踩紅線」。

不過，他坦言有《國安法》後要透過創作講市民心聲「會差啲，要小心啲」，又指其他人創作時的確受影響，「會有好多要講唔夠膽講，你都唔知個地雷踩唔踩到，你都唔知，小心就好啲。」

2019年太平清醮飄色巡遊盛況：

