長洲太平清醮2023｜度假屋出租率達八成　平安包拒加價與民同樂

長洲太平清醮疫下停辦三年，將於本月26日復辦，屆時有飄色巡遊及搶包山比賽決賽。有度假屋經營者表示，太平清醮正日的度假屋現已出租一半，料出租率會達八成，但租金暫時未見升幅，「都差唔多，唔高得去邊。」



有出售平安包的餅店也表示，考慮到疫情影響，平安包未有加價，繼續以每個10元出售，希望市民來到長洲參與節日時，能以相宜價錢享用平安包。



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長洲太平清醮本月26日復辦，當日將舉行飄色巡遊及搶包山比賽決賽。自上月14日，香港長洲太平清醮值理會與康文署合辦的包山嘉年華2023已開始舉辦活動。

長洲一向是港人周末的度假勝地，度假屋經營者何先生指，本周末人流「普通」未見大幅增加，料因天雨及母親節，但他指太平清醮正日的度假屋現已出租一半，料出租率會達八成，但租金暫時未見升幅，「都差唔多，唔高得去邊。」他續指，雙人房一晚租金約500至600元，可住10多人的「多人房」，則約1100至1200多元一晚，與疫情前相約。

老店康蘭餅店的負責人郭先生指，平安包售價為10元，與往年相同，不會因為事隔三年復辦大型實體活動、料多人來買而加價。他又指，平安包銷情與天氣有關，如太平清醮正日天氣好，料可賣上萬個平安包，而近日則每日賣1000至2000個。

另一間老店郭錦記負責人郭先生也表示，考慮到疫情影響經濟，平安包售價維持在過去兩年的水平，每個賣10元，希望市民來到長洲參與節日時，能以相宜價錢享用平安包。

郭先生又指，近日也有較多遊客、市民來買平安包，認為銷情有上升。但他也指出，平安包銷情會受天氣影響，例如今日有雨，來買平安包的人有所減少，他期望太平清醮正日天氣好，可賣過萬個平安包。