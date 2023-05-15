城隧及獅隧分別5.21及5.28實施「易通行」　城隧當日凌晨封路改道

運輸署今日（15日）宣布，城門隧道和獅子山隧道將分別於5月21日及5月28日上午5時起實施「易通行」，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，毋須停車或排隊付款。



城門隧道來回方向將由5月21日凌晨全線封閉，進行關閉收費亭設施，獅子山隧道來回方向及龍翔道來回方向往獅子山隧道的支路將由5月28日凌晨全線封閉。



運輸署今日（五月十五日）宣布，城門隧道將於五月二十一日上午五時起實施「易通行」，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。圖示位於城門隧道往沙田方向的「易通行」收費設備（龍門架）。（政府新聞處相片）

城門隧道一帶將於5月20日晚上11時30分起分階段實施臨時交通措施，城門隧道來回方向將由5月21日凌晨4時30分至5時全線封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。

凌晨4時30分全線封閉 巴士小巴改道

現場會加設交通標誌和道路標記，指示駕駛者，受影響的三條通宵巴士路線及一條專線小巴路線將改經大圍隧道、沙田嶺隧道及尖山隧道，經城門隧道來往荃灣及沙田的的士乘客請選乘市區的士。

至於獅子山隧道，臨時交通安排將於5月27日晚上10時起實施。獅子山隧道來回方向及龍翔道來回方向往獅子山隧道的支路將由5月28日凌晨4時30分至5時全線封閉，受影響的五條通宵巴士路線及六條專線小巴路線將改道行駛。

未繳交隧道費會於第7個工作天收到電子通知

運輸署提醒，「易通行」實施後曾使用青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）而未繳交隧道費的車主會於過隧道後的第7個工作天收到電子通知，提示他們必須在過隧道後的14個工作天內繳交隧道費。

車主收到有關電子通知後，請立即登入「易通行」網站或流動應用程式，查閱須繳付的隧道費並以信用卡繳費，或按指示產生繳費所用的二維碼，使用轉數快或到7-11便利店以現金補繳隧道費，亦可前往四個客戶服務中心及四個服務點繳費。逾期繳交會被徵收附加費。

車主可按其個人需要在「易通行」網站及流動應用程式，剔選或刪除收取電子通知的方式，管理所接收的電子信息。

車主如需協助，可瀏覽「易通行」網站、致電二十四小時客戶服務熱線3853 7333，或前往四個客戶服務中心、四個服務點、兩個停車場服務站，以及位於指定港鐵站及新界民政事務處轄下民政諮詢中心的諮詢站。