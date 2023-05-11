易通行｜離奇帳單1分鐘來回九龍、沙田　車主失信心拒設自動轉賬

不停車繳費服務「易通行」本周日（7日）於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道）實施，惟旋即產生若干疑似錯收隧道費的事宜。

繼早前有車主涉被盜用車牌後被自動收取隧道費，再有車主向《香港01》投訴，指系統昨日（10日）錯誤徵收其隧道費，顯示她一分鐘內來回沙田及九龍。她表示，本身未有貼上車輛貼，但有開設「易通行」帳戶；由於未設置自動轉賬，故尚未繳交隧道費。她坦言，對系統失去信心，之後都不會設自動轉帳，「你轉呢個系統你都只係想方便市民過隧道，亦都減低交通擠塞問題，但如果咁樣嘅話好似令到大家更加麻煩」。



▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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昨天有網民分享指，經青沙管制區由九龍往沙田，惟程式顯示她於一分鐘內來回沙田及九龍。事主岑小姐向《香港01》講述事發經過，她指昨早約12時56分，由九龍前往石門，期間經過青沙管制區，不過到達石門時查看電話程式，卻驚見系統除了指她於12時56分往沙田；更顯示她於一分鐘後，即12時57分，已折返九龍。

根據岑小姐提供的圖片，系統顯示她於一分鐘內來回九龍及沙田。（受訪者提供）

岑小姐指，車輛並未安裝車輛貼，但已設定「易通行」戶口，因此程式內已可查閱交易紀錄。她續指，由於沒有設置自動轉帳，因此尚未繳交費用，已致電「易通行」熱線求助，對方稱會跟進調查。根據岑小姐提供的應用程式截圖，「易通行」指已收到其申述，將覆核其個案，預計於5個工作天內完成，並會以書面回覆。

岑小姐已就個案向「易通行」熱線求助。（受訪者提供）

岑小姐坦言，對「易通行」失去信心，「無可能一分鐘又來又回」。她續指，之後都不會設置自動轉帳，寧可逐次付款，「如果我唔係貪得意望下個app嘅話，其實我都唔知佢會收多我8蚊」。她批評，原本「易通行」是希望更利民，卻產生其他問題，「你轉呢個系統你都只係想方便市民過隧道，亦都減低交通擠塞問題，但如果咁樣嘅話好似令到大家更加麻煩」。