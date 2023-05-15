蕭定一任主席的中國創意數碼娛樂　遭高院頒令清盤

由蕭定一任主席的中國創意數碼娛樂有限公司(前稱HMV數碼中國集團有限公司)，月前遭一間債權人公司提出清盤呈請。案件(15日)在高等法院處理時，中國創意數碼就債務重組方案要求押後，但法官認為重組方組不獲主要的債權人公司支持，認為不應就此押後，並頒令中國創意數碼清盤。



債權人公司為萬鈦投資有限公司，於本年二月提出呈請，要求法庭頒令中國創意數碼娛樂有限公司(前稱HMV數碼中國集團有限公司、中國3D數碼娛樂有限公司、龍彩娛樂集團有限公司及Emperor Entertainment Group Limited)清盤。

蕭定一任主席的中國創意數碼娛樂有限公司被法庭頒令清盤。（資料圖片）

重組方案不獲主要債權人接受

案件今處理時，萬鈦指中國創意數碼現時的欠債，其中42%是拖欠萬鈦。而任何重組方案不獲萬鈦支持，將無法成功。萬鈦亦透露，中國創意數碼現時拖欠萬鈦和另一債權人公司，合共約10億元。

官指中國創意數碼拖欠主要債權人約10億

中國創意數碼一方就重案方案，要求再押後。惟法官認為，中國創意數碼拖欠萬鈦和另一債權人公司，合共約10億元，而相關公司並不支持重案方案，認為不應再押後，並因此頒令中國創意數碼清盤。

萬鈦於2018年購下債券

資料顯示，萬鈦於2018年時，購入中國創意數碼2億7800萬元的債券，但後者未有如期支付本金和利息，萬鈦因此入稟，向任擔保人的中國創意數碼主席蕭定一追討2.78億元。

案件編號：HCCW 94/2023