蕭定一電影王國《3D肉蒲團》起家　《棟篤特工》替黃子華一洗污名

中國數碼創意娛樂有限公司主席蕭定一，昨日（5/9）被公司Capital Union Inc.入稟高等法院申請破產，聆訊排期在11月1日處理。蕭定一涉足影視業多年，2011年開始大力發展電影創作，首部作品為話題十足的《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，票房大收$4,000萬，為其電影王國奠下重要基石。

蕭定一致力電影發展，20年來由發行再到製作。（VCG）

色情題材起家

《3D肉蒲團之極樂寶鑑》的成功，令蕭定一鎖定要在合拍以外，走本土電影路線，特別是重口味題材，2012年便改編向西村上春樹的網絡小說，拍成《一路向西》，由張建聲、王宗堯、何佩瑜主演，重燃香港三級片電影熱潮，票房大收$1,882萬港元。

張建聲、王宗堯主演的《一路向西》，開創本土電影的血路。（劇照）

隨後繼續改編網絡小說作品，包括小姓奴的《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》（2015）以及同樣出自向西村上春樹手筆的《西謊極落之太爆太子太空艙》（2017），既主打香港社會問題，亦以貼地的粗口對白作招徠，建立在社會議題以外，另類的本土電影文化。

佘詩曼在電影《十月初五的月光》擔任女主角，但後來鬧出官非。（網上圖片）

欠數遭TVB封殺

站穩陣腳後，HMV數碼中國集團亦開始製作其他類型的電影，包括劇集的電影版《十月初五的月光》（2015）及《導火新聞線》（2016），不過與TVB合作的《十》，女主角佘詩曼的經理人於2016年7月，入稟指該電影的製作公司（冠嶺有限公司），未有如期清還欠下的93.5萬元超時薪酬，而冠嶺當時由蕭定一任董事，有指當時無綫立即將行動升級，封殺他旗下的藝人，連帶當時受TVB力捧的張繼聰都冇得宣傳主演的劇集《跨世代》。

周柏豪、張繼聰、林敏驄、BabyJohn主演的《西謊極落：太爆太子太空艙》。（劇照）

到2018年，蕭定一更睇中黃子華的人氣，為他開拍賀歲片《棟篤特工》，成功大收$4,400萬，成為當年票房冠軍，一洗子華「票房毒藥」的污夠。此外在2017年亦睇中舞台劇《29+1》，帶來彭秀慧親自執導成為電影版，同樣創下$1530票房，更在各地囊括多個電影獎項，包括香港電影金像獎新晉導演。

2018年《棟篤特工》 由黃子華、佘詩曼合演。（劇照）

不過HMV數碼中國集團有限公司近期的作品票房就未如理想，如大型合拍片，甄子丹主演的《冰封俠：時空行者》（2018）及《真·三國無雙》（2021），在票房上均表現失利。

彭秀慧的《29+1》是當年廣受好評的港產女性電影。(劇照)