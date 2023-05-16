蘇丹內戰︱炸彈擊中住所50米外　香港女義工留至爆發第6日始撤離

非洲東北部國家蘇丹內戰上月爆發，首都喀土穆陷入戰火。25歲的港人劉樂瑩原本於聯合國兒童基金會（UNICEF）的蘇丹辦事處工作，內戰爆發時正正處於喀土穆，她形容一切都非常突然，其中一次炸彈更在家外50米爆炸，令她意識到必須離。



劉樂瑩於4月尾才經基金會的撤僑行動回到香港。整個撤離歷時四日，由喀土穆到集合點經蘇丹港，再經沙特阿拉伯、肯亞，最後才回到香港。劉樂瑩指從事人道工作，知有一定危險性，戰事發生後不少同事仍想留下繼續幫助當地市民，「我哋離開，其實成件事係非常之無奈，同覺得有相當嘅無力感。」



蘇丹內戰爆發後，首都喀土穆陷入戰火。劉樂瑩在UNICEF蘇丹辦事處，負責報道當地兒童的故事及教育小朋友生活知識等。劉樂瑩仍然記得4月15日星期六，當日本來不用工作，當日早上她在家中突然聽到遠處傳來槍聲及看到房屋冒出黑煙，加上她在家中可以看到機場，見到不少軍人在跑道上作準備，正正就是內戰的開始。

食水食物勉強夠用 為當地人及其他同事憂心

由戰事開始直至撤離當中相隔七日，雖然生活在戰火當中，劉樂瑩一開始未有太大的感受，更笑言經過六日已經學會如何分辨槍聲、爆炸聲、戰機聲等，而她亦很慶幸所住的地方有後備發電，食水及食物則受戰事影響而斷了補給，不夠時則要到已離開喀土穆的鄰居家中領取，直至撤離前亦剛好足夠應付每日所需。

始終就喺市中心周圍咁打，有時會好近，有時會好遠，亦都會有戰機飛過嘅聲音。因為佢哋會有啲投擲火箭、炸彈，都有啲係地對空嘅火箭，呢啲全部都係唔同嘅聲音，渡過六日已經識分係咩。 劉樂瑩

相比起擔心自己，劉樂瑩更擔心當地居民的安危，她提到在戰事開始前機構正籌備為全國小童接種小兒麻痺症疫苗，但受到戰火的影響，所有工作都暫停。她擔憂其他同事遭遇，戰火期間每晚都會靠無線電聯繫，從其他人口中得知不少同事的食水食物不足，而每隔數晚都會聽到有人透過無線電求救及哭泣，令她心裹非常不好受。

除咗每日聽住戰機聲、槍聲、炸彈聲之外，我哋都有個無線電咁樣嘅，每一晚聽到嘅總會有幾個人喊住咁喺個無線電求救，呢啲對於我嚟講係可能我生命上無受到威脅，但係我聽住人哋嘅呼叫聲，我都會覺得好為佢哋擔心。 劉樂瑩

劉樂瑩指整個撤離歷時共四日喀土穆到集合點經蘇丹港、沙特阿拉伯、肯亞，最後才回到香港。（廖雁雄攝）

在家留無窗戶廚房內生活 免被流彈擊中

隨着戰事升級，蘇丹的處境愈來愈嚴峻，即使從事人道救援的組織亦被波及。劉樂瑩指基金會在蘇丹的多個辦公室或倉庫都受到搶掠，戰事至今更有5名人道救援者於當地喪生。而她居所附近不時有搶掠，幸好她居住在六樓，即使平日聽到槍聲也不覺有直接傷害，為避免被流彈射中，日常都主要留在無窗戶的廚房內生活。

在戰事發生後的第六日，突然有炸彈在她家約50米外爆炸，她形容當時整幢屋房及窗戶都感受到震動，「嗰時係感受到一股浪咁樣，之後先知道附近係炸中一個地方。」令她心態上開始改變，認為要離開當地。

撤離行動在開戰後的第七至八日進行，要從戰火中離開亦不容易，雖然劉樂瑩住所就在機場附近，但由於戰事影響沒有飛機可以進入首都，需以其他途徑離開。她指整個撤離歷時共四日，她先在家中出發，坐其他同事的車到首都其他較為安全的地點集合，途中要經過武裝份子的檢查站，部份人被沒收手機。

當中都有經歷過一啲check point，一啲當地武裝份子建立嘅check point，佢哋都睇過同問我哋嘢，我哋當中都有手機係俾佢哋沒收咗。 劉樂瑩

到達集合點後再乘坐巴士至蘇丹港，車程歷時約35小時，而且當中並無補給，要靠帶備的物資渡過。之後一行人再以水路，花12小時前往沙特阿拉伯，並於當地乘飛機到肯亞，之後才可以自行安排交通回國。

對於要離開蘇丹，劉樂瑩與同事都感到非常無奈及有相當的無力感。（廖雁雄攝）

離開感無奈及無力：好多人無條件離開

劉樂瑩說，從事人道工作，本來都知道有一定危險性，不少人都想繼續留下幫助受到戰火影響的蘇丹人，「可能經歷咁大件事都話會想走，但我見到嘅係大家係想繼續留低為蘇丹嘅人發聲，同繼續做應該要做嘅工作。」對於要離開，她與同事都感到非常無奈及有相當的無力感，「比起驚自己俾人打中，更擔心係當地人，我有條件可以離開，但係好多人無條件，佢哋冇辦法離開。」

惟人道救援的工作無法在不安全的情況下繼續，只有在長遠停火的前題下才可回到原有的崗位。劉樂瑩現在則以網上工作的方式，盡量為有需要的蘇丹人繼續提供協助。

回到香港後，由一個戰區去到安全的地方，看到過着正常、富足的生活，劉樂瑩不時亦會想起蘇丹所發生的事，她認為香港人在安穩生活的同時，亦可多關心蘇丹的戰事，了解當地人民的經歷。

點解蘇丹人要經歷一啲咁嘅嘢？點解香港人可以過一個咁開心生活嘅同時，蘇丹嘅兒童同當地人要飽受呢一啲嘅煎熬？ 劉樂瑩

劉樂瑩的家人亦對她的工作十分自豪，她提到爸爸在內地的生活環境差，沒有接受教育的機會，不時亦會叫她珍惜接受教育的機會，所以知道劉樂瑩到第三世界幫助小朋友時，都會感到十分自豪，亦支持她日後戰火平息後再回到蘇丹繼續人道救援的工作。