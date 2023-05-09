蘇丹內戰持續　停火對話無重大進展

新華社5月8日稱蘇丹武裝部隊與快速支援部隊的衝突8日仍在持續，集中于首都喀土穆地區。沙特阿拉伯外交官表示，蘇丹衝突雙方在沙特紅海港口城市吉達的停火對話沒有取得重大進展。



據當地媒體報道，從8日清晨至深夜，喀土穆槍炮聲不斷，蘇丹武裝部隊戰機不時掠過城市上空，快速支援部隊以高射炮反擊。

蘇丹武裝部隊總司令布爾漢（Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan）8日在接受埃及媒體衛星電話採訪時表示，目前蘇丹全境只有喀土穆還在交火，他指責快速支援部隊以民宅、公共服務機構為掩護並攻擊聯合國兒童基金會、非洲聯盟等組織在當地的駐地。

布爾漢說，如果快速支援部隊不離開居民區，就不可能談論停火日期。布爾漢拒絕將蘇丹問題國際化，強調和平解決方案是解決蘇丹當前危機的最佳方式，「（我們）不想被強加外部條件」。

快速支援部隊8日通過社交媒體發表聲明說，在圍攻蘇丹武裝部隊總司令部後，「一名少將率領130名武裝部隊人員投降」。不過，蘇丹武裝部隊未證實這一消息。

就停火對話問題，沙特阿拉伯一名外交官8日對媒體表示，蘇丹衝突雙方在沙特吉達舉行的對話已進入第三天，現階段沒有取得重大進展。他表示，衝突雙方均認為己方有能力在交火中獲勝，因此永久性停火話題無法出現在談判桌上。

衝突發生以來，喀土穆大部分地區停水停電，移動通訊時斷時續，生活物資極度匱乏。連日來，當地社交媒體時常曝出不明身份武裝人員搶劫民宅和部分當地民眾哄搶銀行的畫面。

蘇丹各政治團體8日紛紛發表聲明，呼籲衝突雙方承擔責任，採取必要安全措施，盡快實現停火並尋求全面政治解決方案。