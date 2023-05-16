理大生呂世瑜不服國安法下煽動罪囚5年　終極上訴8月9日聆訊

理大生呂世瑜去年在區域法院承認煽動他人分裂國家罪，法官認為他原被判囚3年8個月，但因案件屬「情節嚴重」類別，在《港區國安法》下，最低刑期為5年，故改判呂入獄5 年。呂不服裁決，早前向上訴庭提出上訴被駁回，但獲批上訴至終審法院的證明書。呂今(16日)到終院申請逾時作上訴，獲終院法官批准，並排期於8月9日聆訊。

上訴人呂世瑜(26歲)，承認於2020年6月30日至9月24日，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。

就國安法兩條文件爭議

終院法官批准呂就兩個議題提上訴，包括在《港區國安法》第21條，關於罪行「情節嚴重」者，須處以5年以上10年以下有期徒刑的條文，應如何恰當詮釋，及此刑期限制是否屬強制性。

另一爭議點為《港區國安法》第33條，有關減刑因素的條文，該如何恰當詮釋，特別是3項減刑條件，是否已「盡列無遺」，還是可容許基於其他求情理由而作減刑。

認曾在公開頻道作港獨言論

呂承認的案情指，他是Telegram 公開頻道「抗共港獨台」的管理人之一，並於2020年9月兩度發帖出售價值胡椒球彈氣槍，又在2019年12月14日建立，原名為「橙級裝備」，及後改名為「防裝admin」的頻道，並以「有為YY」網名發或轉貼涉及煽動暴力，及販賣裝備以對抗警方的帖文，警方指頻道中1495個帖文中，有338個與呂有關，他並曾多次發表涉及港獨的言論，如強調「香港獨立 唯一出路」等。

案件編號：FAMC 7/2023