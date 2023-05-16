疫後第二個內地企業團 　旅議會：接待力提升惟旅遊巴司機仍短缺

本港旅遊業逐步復常，繼今年2月有大型企業旅行團訪港後，今日（16日）再有一個約2,000人的兩日一夜企業團來港旅遊。團友在沙頭角農莊享用盆菜後，下午再到亞洲國際博覽館開會及欣賞表演。旅遊業議會主席徐王美倫上台致辭時，呼籲他們再來香港旅行，期望企業團下次規模可增至4,000人或6,000人。



旅遊促進會總幹事崔定邦表示，今年2月復辦接待企業旅行團，惟當時礙於人手限制，未能安排住宿及做好旅行團申報，今次終成功安排大型企業團來港留宿。他認為，反映旅遊業接待能力有所提升，以其任職的旅遊集團為例，人手陸續恢復，「疫苗中心做嘢嘅同事都返返嚟」，不過旅遊巴司機十分短缺，業界仍須「搶司機」。



▼5月16日，內地企業約2000人組團訪港▼



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第一站「流水式」到沙頭角的農莊食盆菜

該2,000人企業團經蓮塘香園圍口岸抵港後，立即「流水式」分批到沙頭角的農莊享用盆菜，內有豬手、冬菇、木耳、粟米等食物，用餐時間大約30至45分鐘。其後團友便陸續到亞洲國際博覽館，參與「龍焱系統2023中國港澳招商暨遊樂大會」欣賞歌唱及舞蹈表演，晚上便是自由活動時間。據了解，歌手蘇永康亦會登台演出。

業界︰今年首個留宿大型企業團

旅遊促進會總幹事崔定邦亦到現場欣賞表演。他表示今次的大型企業團，為恢復通關以來第二個，亦是首個在本港留宿的「獎勵會議團隊」。他指，疫情前相關的獎勵會議，每月在亞博館舉行一至兩次，因此形容本港復常的步伐快速。

▼5月16日，內地企業約2000人組團訪港▼



三個月前旅遊業界人手不足 未能應付大型企業團

崔定邦指，「獎勵會議團隊」動用多輛旅遊巴士，並會租用會議場地，涉及過百名會議工作人員，加上團友今早亦表示會在香港購物，而該內地企業亦希望下半年繼續來港舉辦獎勵會議，認為必定可帶動業界復蘇。

崔又指，雖然今年2月曾接待同類型的企業團，但當時受人手限制，業界只能舉辦活動，沒有足夠旅遊巴司機及人員，未能安排住宿及做好旅行團申報。他透露人手緊拙的情況已有改善，「事隔三個月，我哋同事陸續都返黎喇。我任職嘅旅遊集團，同事都愈嚟愈多，以前疫苗中心做嘢嘅同事都返返嚟。」

崔續指，據他所了解，旅遊巴司機最近人手短缺，不論屬大巴或小巴，因此業界對於搶司機亦感到壓力。「好似呢個團隊需要最少50架巴士，都係一個挑戰。」至於秩序方面，他認為亞博館安排妥當，雖然旅行社只租用一至兩個大廳，卻再安排場地協助旅遊巴上落旅客，「所以旅遊界其實係有能力自己做好個秩序管理。」

徐王美倫冀下次規模可達4000至6000人

此外，旅遊業議會主席徐王美倫及旅遊促進會主席周祥生，亦在亞博館致辭。徐王美倫感謝該企業今年選擇香港為目的地，並呼籲他們再來港旅行，相信企業旅行團下次規模可增至4,000人或6,000人。她笑指，「我講的香港式普通話，也蠻有特色，大家感受一下」，台下觀眾亦隨即歡呼支持。

▼5月16日，內地企業約2000人組團訪港▼

