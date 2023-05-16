2000人企業旅行團訪港　團友預備10萬元買黃金首飾、瑞士名錶

本港旅遊業逐步復常，繼今年2月有大型企業旅行團訪港後，今日（16日）再有一個約2,000人的「兩日一夜」企業團來港，旅行團行程緊湊，中午來港後先到沙頭角吃盆菜，之後到亞洲國際博覽館開會及欣賞表演。有團友預計花約10萬元購買黃金首飾等奢侈品，亦有團友希望花10萬元購買瑞士名錶。



5月16日，內地企業約2000人組團訪港



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該2,000人「兩日一夜」企業團，今早9時半陸續經蓮塘香園圍口岸到港，直至約11時所有團友才登上旅遊巴。早前消息指，部份團友為企業的高級管理人員，故具有消費力，記者現場目測，部份團友掛上「嘉賓證」。

團友來自中國各地，包括陝西、湖南、湖北等。部份離開口岸時神情興奮，向記者擺出「V字」手勢。其中來自湖北的王先生已第三次來港，今次將與公司同事相約逗留香港遊玩約一周。他預計花約10萬元購買黃金首飾等奢侈品，又認為香港最著名「正品」(即正版貨)。他亦希望可購買心儀的瑞士名錶，預算約10萬元，並期待在香港不同景點觀光。

有領隊向記者確認，今日的行程確實先到沙頭角農莊吃盆菜，之後在亞洲國際博覽館參加會議及欣賞表演，至於翌日則會走遍全港觀光購物，與早前傳出的消息一致。