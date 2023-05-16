停電有賞｜政府與兩電檢討電費協議　允檢視具爭議停電獎勵機制

政府擬於今年與兩間電力公司為《管制計劃協議》進行中期檢討，環境及生態局提交立法會文件，表示對中期檢討持開放態度，初步打算與兩電商討修訂《協議》的範疇包括但不限於減低准許利潤、要求電力公司於能源危機期間分擔能源價格成本、檢視獎勵及罰款機制，以就重要停電事故加重罰則等。



▼ 4月19日 港島多區停電情況 ▼



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現行兩電《協議》有效期為15年

政府與中電及港燈簽訂的《協議》，分別於2018年10月1日及2019年1月1日生效。現行《協議》有效期為15年，並於2033年12月31日屆滿。《協議》設有客戶表現方面的獎罰機制，涵蓋「供電可靠性」、「運作效率」、「客戶服務」及「恢復供電」4類表現，按照《協議》所訂的指數目標及門檻，以年度結算調整兩電的准許回報率。

不過，獎罰機制並沒有涵蓋主要或重大的供電中斷事故，亦沒有就獎罰指標界定事故的性質。

▼2022年6月21日 元朗中電電纜橋起火▼



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政府根據意見初步打算商討減低准許利潤

政府與電力公司均有權在截至 2023年12月31日為止的年度內，要求修改《協議》的任何部分。環境及生態局向立法會提交的文件列明，對是次中期檢討持開放態度，並沒有為檢討範圍劃下界線。政府根據收集到的意見，初步打算與電力公司商討修訂《協議》的範疇，包括但不限於減低准許利潤，要求電力公司於能源危機期間分擔能源價格成本，檢視獎勵及罰款機制，以就重要停電事故加重罰則等。立法會環境事務委員會擬於本月22日的會議上討論。

謝展寰早前承認停電獎罰機制有不當之處

港燈上月19日供電系統發生故障，導致港島多區出現約一小時電力中斷，環境及生態局局長謝展寰早前已明言不滿港燈表現，又指獎罰機制原意是鼓勵兩電在出現事故時盡快修復，承認有不當之處。他當時又提及，中期檢討修訂《協議》會考慮兩電運作表現，以及最新的經濟狀況，提出包括賞罰機制事宜的建議，例如不應只是簡單計算停電或復電的時間，並考慮每宗事故的情況，以加強保障市民利益。