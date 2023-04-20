港燈停電有獎？兩電管制協議訂70分鐘內復供有賞　人為錯誤沒影響

港島區昨（19日）凌晨廣泛地區停電約48分鐘，港燈指供電系統在凌晨保養維修時有設備發生故障。是次事故於例行保養時發生，未能排除是人為失誤，然而根據現時政府與港燈和中電簽訂的《管制計劃協議》，有條文列明在故障後如平均可於70分鐘內恢復供電，都可以獲得獎勵，條文並無就事故起因訂下限制，變相因人為錯誤導致的停電，只要復供得快，同有獎賞。



上述獎懲條款於現時的管制協議起生效，兩電均有相同條文。當年的立法會文件顯示，政府認為此舉可將停電後恢復供電所需時間保持於令人滿意的水平。然而以今次港島大停電為例，如港燈今年再無其他事故，反而可因為今次失誤，而額外賺取0.015%准許利潤，以港燈去年賺取29.54億元計算推算，即相等於約553.9萬元。



▼ 港島多區停電情況 ▼



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相關賞罰機制適用於港燈及中電

政府與港燈和中電簽訂的《管制計劃協議》，分別於2019年1月及2018年10月起生效，至2033年12月31日屆滿。協議於2017年簽署，當時的環境局局長黃錦星表示，希望新協議回應公眾期望，並鼓勵電力公司作出適當投資。

立法會文件：有助停電後恢復供電時間保持於令人滿意水平

在原有協議中，電力公司如在供電可靠程度、運作效率和用戶服務方面作出改善，可獲財務獎勵。當年的立法會文件提到，為了鼓勵電力公司進一步改善表現，因此新的協議亦將獎罰門檻提高，並新增加入恢復供電的新表現指標，政府認為有助確保香港的電力供應持續可靠和穩定，而且可將停電後的恢復供電所需時間，保持於令人滿意的水平。

翻查協議的「客戶表現獎勵／罰款」，恢復供電表現的獎勵或懲罰，是以「平均電網供電復電時間」（平均GSRT）作計算，其計算方式是該年度內，每次電網供電故障停運後，所需的恢復時間總和，除以該年度內電網供電故障停運的總次數。由於今次故障於48分鐘內恢復供電，今年內港燈暫時只發生一次同類事故，因此其平均GSRT便是48分鐘。

平均GSRT的計算方法及定義（管制協議）

按協議推算 港燈可獲553萬獎賞

按照機制，只要平均GSRT為65分鐘或以下，便可賺取額外0.015%准許利潤，以港燈去年賺取29.54億元計算推算，即相等於約553.9萬元。

恢復供電時間的獎懲機制（立法會文件）

雖然今次事故暫未排除是人為事故，然而根據協議，當中指的「電網供電故障停運」，其定義單純是「港燈電網故障停運以致向一名客戶供電中斷」，並未提及故障停運的原因，換言之，即使屬人為故障，而非天災或其他不可受控的因素所致，其實港燈都仍可從中獲利。

事實上，政府會向不同公用事業訂下協議，並非只有兩電有懲罰機制。以港鐵為例，其票價機制亦引入「服務表現安排」，當事故令鐵路服務延誤31分鐘或以上，港鐵便要按機制繳交罰款。然而與兩電不同的是，港鐵的機制列明，相關事故是「港鐵公司控制範圍內的因素引起的事故」。簡而言之，即是天氣等因素以外的人為、機件故障，包括信號系統故障等，機制有就事故定下清晰定義。