假波案｜足總主席貝鈞奇稱事件損球壇聲譽　低組別聯賽難每場監察

廉政公署瓦解一個涉於香港甲組足球聯賽「打假波」集團，拘捕23人，消息指案件涉及香港老牌球會愉園。本身是愉園體育會主席的足總主席貝鈞奇今日（17日）表示，因甲乙丙組屬低級聯賽，賽場分散且範圍廣，故難以監察，即使足總職員發現問題也難做深入調查，但足總會加強監管。



貝鈞奇不認同事件完全與球員待遇低有關，因港甲球員多是業餘有正職，又指事件令香港球壇聲譽受損：「不是咁理想、有人更形容是球壇恥辱，但對香港足球整體發展影響唔大，始終係低級業餘聯賽。」



廉政公署交代假波案詳情。（陳浩然攝）

港超聯有國際機構協助分析打假波狀況

貝鈞奇今在電台節目指，近十多年香港曾出現打假波事件，故監管較嚴格。他指，港超聯除有專職人員外，也有國際機構協助分析打假波狀況，認為外圍集團或覺得港超聯難賭博，故轉向甲乙丙組等較次級賽事。

甲乙丙組聯賽隊伍多 場地分散難監察

他表示，雖然足總有正視甲乙丙組情況，但因低級聯賽隊伍多、比賽多、涉及範圍廣闊，場地較分散，監察亦相對較難，也無專職人員監管，足總只能勸籲球隊勿做不道德行為。

他指足總管理層發現有不正常賽果時會探討，但未能令外圍主腦繩之於法，亦因涉及私隱等問題不能深入調整球員教練，需交由執法機構去做。

貝鈞奇不認同事件因球員待遇差引發

問及是否球員待遇太低引發出打假波事件，貝鈞奇稱甲乙丙組屬於業餘球隊，一般球員有正職，球會支付車馬費等，形容是「開心足球」。他稱自己20多年前亦曾辦過低級聯賽，「好多球隊好好，不計薪酬、熱愛足球、撐足球，每場波盡力而為。」

他又承認事件對香港球壇聲譽不理想，「有人形容話球壇恥辱、因為有假波」，但指對香球足球整體發展影響不會太大，「因為始終都係低級業餘賽事」，並稱會搞好年輕球賽。

足總主席貝鈞奇。（資料圖片/袁志浩攝）

香港教育大學健康與體育學系高級講師及副系主任雷雄德對事件感驚訝，認為整個組織相當龐大，也衍生出賭波及年青人價值觀問題，因相對上一輩為興趣踢波，現時年青人價值觀未必為興趣，或因利益挺而走險作不恰當行為，認為正是現時教育制度需要檢討之處。

他指出，球員待遇差只是部份因素，最重要是近二三十年香港不注重品格及價值觀等教育，只着重於分數，認為青少年教育議題需要重視檢視。他亦提到足球產業化問題，難以引進客觀同公正制度，容易有假波，「打假波唔係賭波及個別球會問題，係社會問題。」

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