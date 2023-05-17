公務員加薪｜公務員總工會促跟指標加薪　梁籌庭籲勿用薪酬貼基建

今年薪酬趨勢調查報告初步結果今日（17日）出爐，扣除遞增薪額後，高、中、低層公務員淨指標分別為2.87%、4.65%和4.5%。據了解，公務員事務局下周四（25日）會與工會代表會面，了解職方對今次薪酬趨勢調查報告意見。



公務員總工會主席馮傳宗認為相關指標如實反映私人市場情況，考慮經濟好轉及公務員流失情況嚴重，希望政府跟隨指標調整加幅。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，高層淨指標與現實有偏差，但認為政府不應再以財赤為藉口，以公務員薪金補貼於基建。



去年薪酬趨勢調查報告淨指標分別為低層、中層、高層2.04%、4.55%、及7.26%，但行政長官會同行政會議及後通過劃一加薪2.5%。

馮傳宗指有需要維持公務員薪酬競爭力才可吸引及挽留人才

公務員總工會主席馮傳宗表示，當時政府可能考慮疫情、經濟以及公務員形象，最終作出較為保守的決定，但他認為今年並不一樣，未來經濟會一路好轉，私營機構分析員的最新增長預測介乎3.5%至6.5%，加上公務員流失情況嚴重，有需要維持公務員的薪酬競爭力，才可吸引及挽留人才：「我唸呢個係全社會嘅願望，希望更多有能力、有承擔，以及願意與政府相同理念嘅人可以入到公務員行列。」

馮傳宗指，政府需要重視淨指標，否則只會令公務員士氣進一步削弱，「既然有咁嘅指標，又係真係實際上係客觀存在咗」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，低層及中層淨指標與私人機構相若，認為政府應如數給予公務員，不應再用財赤作為藉口，只會令公務員怨氣愈來愈大：「今年唔可以再用返六大因素呀、財赤呀、大型基建工程要上馬，你唔可以用夥計嘅人工嚟去補貼你嚟基建同你個財政赤字㗎嘛。」

梁籌庭：不能又要馬兒好 又要馬兒唔食草

至於高層淨指標，梁籌庭認為，薪酬趨勢調查採樣出現問題，現時很多僱主「走精面」，底薪不算高但利用年終獎金及花紅挽留管理人才，但相關數據未納入薪酬趨勢調查。他指，公務員過去兩年工作辛苦，人才流失情況與私人機構相若，但政府不能以高薪聘請人才，不能「又要馬兒好，又要馬兒唔食草」，相信不是人人都能接受。他不希同事因為加薪幅度不理想，而投入私人市場，最終只會得不償失。

勞聯倡分兩年追加去年扣減的2%增幅

勞聯秘書長、勞工界立法會議員周小松指，去年公務員辭職人數按年倍增至逾3,700人，同時投考公務員人數持續下滑，過往較為「搶手」的政務主任及二級行政主任職位，去年投考人數分別下跌4％及10％，而文書主任申請人數也大跌一成。若政府要挽留人才及吸引專才加入，薪金水平應相對私人市場保持一定競爭力。

他建議今年公務員加薪幅度應以薪酬趨勢調查結果為基準，並向中、低層公務員追加去年被削減的約2%加薪幅度。他補充指，基於考慮到政府財政及本地經濟因素，建議可將該約2％的加幅於今、明兩年分階段追加，即每年額外加薪約1％。以此推算，今次中、低層公務員加薪幅度應為5.65％，即與未扣除遞增薪額的薪酬趨勢總指標相若，貼近私人市場加幅。

勞聯主席、立法會議員林振昇則指，目前不少公營機構、非政府組織及社福機構每年加薪均參照政府調薪幅度，政府在調整公務員薪酬時應謹慎，考慮對公務員以外僱員所帶來的影響因素。