公務員加薪｜薪酬趨勢調查結果出爐　公務員局：不會滾存過去加幅

撰文：黃偉倫
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影響約18萬公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查結果今日（17日）出爐。今年的公務員薪酬趨勢淨指標顯示，高級公務員為2.87%、中級公務員為4.65%、低級公務員為4.5%。
去年的調查結果引起爭議，最終行政會議決定劃一加薪2.5%，部份加幅較調查結果為低。公務員事務局常任秘書長梁卓文表示，並無追加、滾存機制，只會每年獨立地按照六大因素處理，否則「成件事會沒完沒了」。他又強調，調查結果只是其中一個考慮因素，絕對不代表政府對加薪的意見。

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薪酬趨勢調查委員會主席李律仁表示，今次調查收集了去年4月2日至今年4月1日，共108間公司的數據，涉及13.7萬名僱員，與過往的調查相近，相關公司都是行內有代表性、有健全薪酬制度的企業。

新冠疫情期間，公務員曾於2020及2021年連續兩年凍薪兩。至於去年的薪酬趨勢淨指標，高、中、低公務員分別為7.26%、4.55%、2.04%，但由於引起社會不滿，認為高級公務員加幅並不符合現實，最終上屆政府不處理，當時行政會議決定劃一加薪2.5%。

▼2022年5月18日　薪酬趨勢調查結果公布▼

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