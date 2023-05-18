法官包致金姪女Amina涉刑毀案　鄰居家傭指被告異常激動　常尖叫

終審法院非常任法官包致金姪女Amina涉將菲傭物品掟落街案，今（18日）在東區法院續審。一名住在隔壁的家傭透露，Amina經常表現「異常激動」，經常都能聽到她在單位內歇斯底里地大叫。案發當日凌晨，家傭稱她被尖叫聲吵醒，同時聽到物件掉落的聲音，她認出是Amina在尖叫，形容：「只有她會如此歇斯底里地尖叫了。」



被告Amina Mariam Bokhary（46歲），被於2022年12月13至14日間，在跑馬地肇輝臺某座，無合法辯解而分別摧毀或損壞2部私家車的擋風玻璃，以及偷竊屬於菲傭Castillon Pacita Bandiola（Pacita）的衣物 、 一本相冊 、 兩個銀包、一個塑膠盒、一隻手錶、一部Nokia手機和一串鑰匙。

被告Amina Mariam Bokhary離開法院時，向記者揮手。(凌子淇攝)

家傭指Amina需要服用大量藥物 不認為她身子虛弱

控方昨日傳召個人財物疑被高處擲下的家傭Pacita，今再傳召被告另一家傭Realiza Lina Doculan（Lina）作供。Lina指，她於2022年4月開始替被告一家工作，並同住在涉案單位。及至案發時數天她休假，但因感到不適且有發燒，遂致電僱主當晚可能不會返回單位，兩日後她獲Pacita告知本案發生的事，之後就再無返回單位。

Lina確認，警方檢取的花瓶碎片原本放在涉案單位的客廳內，形容該花瓶體積很大，接近13至15公斤，她亦無法獨自抬起。她又指，被告父母年紀老邁，行動較為不便，也不能提起重物。Lina同意涉案單位有許多棵植物，亦有過百樣物件，如果有人要投擲東西，有很多選擇。她另透露，被告需要服用大量藥物，亦同意被告十分瘦削、體型較小，但不認為她身子虛弱。

家傭Realiza Lina Doculan(圖)同意Amina體型較小，但不認為她身子虛弱。(凌子淇攝)

隔壁單位家傭聽到物件掉落的聲音 以及Amina尖叫聲

隔壁單位的家傭Gorospe Lorilyn Chavaria（Lorilyn）則指，她於2018年起開始住在涉案屋苑，並認識被告及其母親，形容被告母親年老，說話聲線柔弱；相反被告經常表現「異常激動（hysterical）」，經常都能聽到她在單位內大叫，只有被告不在港時才不會聽到尖叫聲。她憶述，當年搬入屋苑時，曾因在家中播音樂，被告便氣沖沖地衝到她家門前，大力拍門著她開門，又激動地表示要報警。

Lorilyn續指，2022年12月14日凌晨1至2時，她因聽到有人歇斯底里地尖叫而從睡夢中驚醒，同時聽到物件掉落的聲音，尖叫聲維持了30至45分鐘。直到早上6時，她再次被尖叫聲吵醒，同樣持續30分鐘。她認得兩次聲音都來自住在隔壁的被告，形容：「只有她會如此歇斯底里地尖叫了。」

隔壁單位的家傭Gorospe Lorilyn Chavaria(圖中)指，Amina常表現「異常激動」。(凌子淇攝)

辯方指當晚有世界盃八強賽事 或有住客觀看比賽時歡呼 不一定是被告尖叫

辯方指出，當晚有世界盃八強賽事，相信會有住客觀看比賽時喝彩歡呼，又指當時仍有疫情，兒童長時間留在家中亦有可能會打鬧，質疑Lorilyn聽到的尖叫聲不一定是出自被告。Lorilyn同意住客觀看賽事時會歡呼，但有別於當時聽到的尖叫聲，而且住在同層另一單位的孩子也不會大叫。

屋苑兼職保安趙克雄（音）供稱，他曾在案發當晚凌晨接獲住客投訴有噪音，後來他與警方到被告單位調查，只見一名菲傭站在門外，單位內則無人應門。及至早上5點，他獲同事告知，停車場地上發現衣物、手袋等雜物。辯方問趙，知否當時屋苑有搭棚進行大廈外牆維修工程？趙表示他只在夜更工作，並不清楚屋苑當時進行外牆維修，亦沒遇過磚塊剝落的情況，但就指13日及14日凌晨都有人高空擲物。

案件編號：ESCC2524/2022