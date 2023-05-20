新冠疫情｜盧寵茂指出現小波高峰　推算每日1萬人感染

新冠疫情持續升溫，醫務衞生局局長盧寵茂接受內地《南方網》訪問時表示，根據社區檢測和污水檢測結果，目前香港已出現一小波高峰，推算每日新增新冠病毒感染人數達1萬人。



醫務衞生局局長盧寵茂昨日接受內地《南方網》訪問時表示，根據社區檢測和污水檢測結果，目前香港已出現一小波高峰，每日預計新增新冠病毒感染人數達1萬人。（資料圖片）

按污水檢測推斷感染人數高於去年8、9月

盧寵茂在訪問中表示，從3月底開始，隨着社會活躍度增加，香港社區檢測陽性比例大幅增加；按社區污水檢測結果分析，目前香港感染人數也比去年8、9月的疫情小高峰較多。他指，根據醫務衛生局預測推算，香港每天有超過一萬宗新增新冠病毒感染個案。他認為，「要保持警惕但不用過分擔心。」



他指，雖然世衛已宣布新冠疫情不再是國際關注的突發公共衛生事件，但病毒並沒有因此而離開，仍需要密切監測疫情變化，提醒市民做好日常防護和加強接種疫苗，不能放任不管。

▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



需要盡快解決醫療人手短缺問題

相比去年第五波疫情，盧寵茂指香港醫療系統已經改善，應對能力大大提升，加上病毒致病率的下降、社會免疫屏障的建立，整體風險可控。不過，他認為需要盡快解決人手短缺問題，醫院工作壓力愈大，愈多醫護人才流失，引致惡性循環，長遠要做好本地醫療人才培育，短期人力供應方面，本港必須「搶人才」。

至於推動粵港澳大灣區醫療融合發展方面，盧寵茂認為，香港的思路非常清晰，不是輸出醫療人手，而是輸出服務、培訓、科研技術和管理經驗，從而提升整個大灣區醫療水平，最終實現同等高質量水平的融合發展。

▼1月3日 醫務衞生局長盧寵茂視察伊利沙伯醫院▼

