流感高峰期後活躍度首跌破基線水平　惟新冠每周個案升至逾3000宗

本港近日受新冠及流感病毒夾擊，不過據新一期的新冠肺炎及流感速遞的最新監測數據顯示，流感過去一周整體活躍程度持續回落，由前周的9.85%下降至6.41%，為踏入流感高峰期後首次跌破9.21%的基線水平。



不過，新冠個案急劇飆升，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為3,621宗，對比前一周的2,927宗，一周內升近兩成。另外，上星期重症或死亡個案增至195宗，再創二月以來新高。



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據衞生防護中心標準，如整體活躍程度及公立醫院流感相關入院率，兩者均低於基線水平，才會宣布結束流感高峰期。

其中據新一期的新冠肺炎及流感速遞顯示，在5月7日至13日期間整體活躍程度大幅回落，由前周的9.85%下降至6.41%，為踏入流感高峰期後首仍跌破9.21%的基線水平，流感最高峰已過。當中72%為甲型（H1）流感，其次為甲型（H3）流感佔28%。另外，同期亦錄得25宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，涉108人染疫。

至於公立醫院流感相關入院率亦有回落，過去一周入院率繼續跌穿1水平，為0.39（每一萬人口計），較前一周錄得的 0.59微跌，處於低水平，但仍高於0.25的基線水平。

衞生防護中心過去11日（4月30日至5月10日）共錄得51宗成人流感嚴重個案，個案中有12宗個案已知曾接受流感疫苗注射。成人個案的51人中41死亡，13宗個案於最近4日錄得，而51人中有37人感染甲型（H1）流感，6人為感染甲型（H3）流感，餘下8宗同為甲型流感則有待分型；同期沒有錄得兒童流感相關之重症及死亡個案。

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雖然流感活躍度下降，惟新冠病毒活躍程度持續上升，據最新監測數據顯示，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為3,621個，對比前一周的2,927個，一周內增近兩成；其中公共衞生化驗服務處及社區檢測站收集的呼吸道樣本中，有近35%對新冠病毒呈陽性反應，較上月初時的水平更高。

衞生防護中心公布，過去11日錄得123宗在學校或院舍發生的新冠肺炎爆發的報告，涉594人染疫，當中有185人為過去四日染疫。此外，上周重症/死亡個案195宗，比對前一周的159宗增長逾兩成，而過去四日亦有137宗重症/死亡個案，兩者均為二月以來新高。

新冠病毒Arcturus襲港，據衞生防護中心公共衞生化驗服務處對樣本進行基因分析，在５月4日至5月10日期間，最常見的變異病毒株為 XBB 及其後代譜系，佔有分析結果的樣本中49.5% ，當中包括新冠病毒Arcturus（即XBB 1.1.6），而其比例由前周的2.6%下跌至2.0%。