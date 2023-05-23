政府擬修例禁餵野鴿　議員稱罰款須具阻嚇性　倡無人機攝錄助執法

政府擬修訂《野生動物保護條例》，禁止任何人士餵飼野鴿，又提高非法餵飼野生動物的罰則，最高可被判罰款10萬元及監禁一年，並引入定額罰款，金額定為5,000元。民建聯立法會議員葛珮帆指，過去不時有市民持續餵飼野鴿，被罰款也不理會，認為政府需考慮新的執法手段，否則修例亦沒有用。



民建聯立法會議員葛珮帆受香港電台節目《千禧年代》訪問表示，社區內愈來愈多人餵飼野鴿，導致野鴿的覓食方法及居住地方改變，並影響牠們野外獨立生存的能力，引致社區野鴿數目不斷上升，造成公共衛生問題。她說，經常收到市民投訴，有人定時定刻餵飼野鴿，社區多野鴿聚集，周圍佈滿糞便；亦有人於高樓大廈的冷氣機槽及花槽位置餵飼野鴿，令更多野鴿於窗外停留，未能開窗。

部分市民無視罰款餵飼 議員認同須提高罰則

葛珮帆認為提高罰則有其必要性，但需有足夠阻嚇力，並指出曾有市民持續餵飼野鴿，被罰款也不理會，情況已持續幾年，「行出個街口又繼續餵，咁你繼續餵再罰佢都唔理你，佢當好似畀錢餵野鴿咁」。她坦言，執法工作是困難，「你係咪真係要一隊食環署嘅人跟住佢，去捕佢呢？」葛珮帆指，當局或可考慮其他執法手段，包括無人機攝影，強調可以成功執法，修例才有用。

深水埗區議員麥偉明則指，餵鴿人士以長者為主，他們主要集中在早上7時至8時的時段餵鴿，取一大袋米餵，這個時段執法人員大多尚未開工，故此未能執法。市民餵飼冷氣機槽外的野鴿，亦會導致野鴿聚集等候餵飼，甚至有野鴿會於冷氣機槽內生蛋。過去執法人員公屋範圍內票控，亦會令長者與執法人員發生衝突，日後是否強硬執法亦是需要考慮的問題。他建議政府不如圈養野鴿，以控制繁殖。