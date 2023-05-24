佛誕假期2023｜14間普通科門診提供服務 市民須先預約 附全名單
撰文：陳葆琳
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醫院管理局今日（24日）公布，佛誕（26日）公眾假期當日，共有14間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間，服務時間為上午9時至下午1時及下午2時至下午5時。
醫管局發言人提醒市民，近期感染新冠肺炎的個案有所上升，市民在假日期間應注意個人及環境衞生，預防受感染。市民如出現呼吸道感染病徵，應盡快求診。
佛誕14間提供服務的普通科門診診所，及預約電話：
港島區
香港仔賽馬會普通科門診診所
香港仔水塘道10號
3543 5011
筲箕灣賽馬會普通科門診診所
筲箕灣柴灣道8號一樓
3157 0077
貝夫人普通科門診診所
灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層
3157 0000
九龍區
觀塘社區健康中心
觀塘協和街60號地下高層
3157 0687
聖母醫院家庭醫學診所
黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下
3157 0118
柏立基普通科門診診所
新蒲崗太子道東600號
3157 0113
油麻地賽馬會普通科門診診所
油麻地炮台街145號一樓
3157 0880
新界區
戴麟趾夫人普通科門診診所
荃灣沙咀道213號
3157 0107
瀝源普通科門診診所
沙田瀝源街9號地下
3157 0972
石湖墟賽馬會普通科門診診所
上水石湖墟馬會道108-130號地下
3157 0965
大埔賽馬會普通科門診診所
大埔汀角路37號地下
3157 0906
將軍澳（寶寧路）普通科門診診所
將軍澳寶寧路28號地下
3157 0660
屯門診所
屯門新墟青賢街11號
3543 0886
元朗賽馬會健康院
元朗青山公路269號
3543 5007
服務時間：
上午9時至下午1時及下午2時至下午5時