佛誕假期2023｜14間普通科門診提供服務　市民須先預約　附全名單

醫院管理局今日（24日）公布，佛誕（26日）公眾假期當日，共有14間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間，服務時間為上午9時至下午1時及下午2時至下午5時。



柏立基普通科門診。（廖雁雄攝）

醫管局發言人提醒市民，近期感染新冠肺炎的個案有所上升，市民在假日期間應注意個人及環境衞生，預防受感染。市民如出現呼吸道感染病徵，應盡快求診。

佛誕14間提供服務的普通科門診診所，及預約電話：



港島區

香港仔賽馬會普通科門診診所

香港仔水塘道10號

3543 5011

筲箕灣賽馬會普通科門診診所

筲箕灣柴灣道8號一樓

3157 0077

貝夫人普通科門診診所

灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層

3157 0000

九龍區

觀塘社區健康中心

觀塘協和街60號地下高層

3157 0687

聖母醫院家庭醫學診所

黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下

3157 0118

柏立基普通科門診診所

新蒲崗太子道東600號

3157 0113

油麻地賽馬會普通科門診診所

油麻地炮台街145號一樓

3157 0880

新界區

戴麟趾夫人普通科門診診所

荃灣沙咀道213號

3157 0107

瀝源普通科門診診所

沙田瀝源街9號地下

3157 0972

石湖墟賽馬會普通科門診診所

上水石湖墟馬會道108-130號地下

3157 0965

大埔賽馬會普通科門診診所

大埔汀角路37號地下

3157 0906

將軍澳（寶寧路）普通科門診診所

將軍澳寶寧路28號地下

3157 0660

屯門診所

屯門新墟青賢街11號

3543 0886

元朗賽馬會健康院

元朗青山公路269號

3543 5007

服務時間：



上午9時至下午1時及下午2時至下午5時