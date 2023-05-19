天文台多區氣溫錄得33度高溫　周末市區32度　佛誕部分時間有陽光

近日天氣開始炎熱，勞工處連續兩日發出首個工作暑熱警告。天文台預測，本港正午時分普遍地區的氣溫上升至30度或以上，多區更會錄得33度的高溫，炎夏天氣預料未來數日仍然持續，預測周末市區氣溫最高32度。不過，下周二（23日）起氣溫則會稍為回落，至最低24度，但受一道低壓槽會在下周初橫過華南沿岸，將會有雷雨。



隨後的偏東氣流會在下周中至後期影響廣東沿岸，同時一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣，下周五（26日）佛誕部分時間會有陽光，但亦會有一兩陣驟雨，最高氣溫達30度。



天文台總部5月18日錄得31.4度，創今年氣溫新高。（夏家朗攝)

▼4月16日 天晴炎熱,，有市民到長洲東灣嬉水消暑▼



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近日天色雖然陰沉沉，惟天氣亦異常炎熱，天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，本港正午時分普遍地區的氣溫上升至30度或以上，至於下午部分時間有陽光，局部地區有驟雨。今晚大致多雲。吹輕微至和緩偏南風。

據天文台區域自動分區天氣預報，下午1時，石崗、上水及將軍澳更會錄得33度的高溫，而打鼓嶺、流浮山、屯門、赤鱲角及坪洲則會錄得32度高溫。

（天文台網頁）

至於未來數日，由於受一股偏南氣流影響，未來兩三日廣東沿岸天氣炎熱及有驟雨，故周末期間天氣炎熱，部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。天文台預料，周六（20日）及下周日（21日）天晴炎熱最高32度，當中周六中午12時上水氣溫更會高達34度。

▼5月18日 首發工作暑熱警告▼



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下周六長洲搶包山比賽 最高氣溫達30度

至於九日天氣預測方面，天文台預料，一道低壓槽會在下周初橫過華南沿岸，並為該區帶來雷雨。下周二（23日）起大致多雲，有幾陣驟雨，初時有幾陣雷暴，氣溫亦稍為回落至最低24度。

下周五（26日）的佛誕假期，長洲這日會舉行太平清醮，受疫情影響停辦三年的太平清醮飄色巡遊重辦，到下周六（27日）凌晨零時，也會再辦長洲搶包山比賽。

天文台則預料，佛誕假期當天雖然部分時間有陽光，仍有一兩陣驟雨，最高氣溫達30度。據天文台分區天氣預報，長洲當日的氣溫介乎24至30度，而太平清醮飄色巡遊期間，氣溫亦達26至27度，如想觀賞相關表演就要記得做好防暑。

▼2019年 長洲飄色巡遊盛況▼

