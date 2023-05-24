公屋富戶政策｜房委會通過收緊　每兩年申報持有物業　暫住期縮短

房屋委員會資助房屋小組今日（24日）開會商討打擊濫用公屋問題，委員之一的立法會議員梁文廣表示，會上一致通過房委會三個收緊公屋富戶政策和「世襲制度」建議，包括要求租戶入住兩年後，每隔兩年申報居住狀況，尤其是要了解是否擁有物業等，同時租戶亦要授權房委會查核其資產狀況；以及將「超級富戶」的暫住期縮短至4個月。他表示，約30萬個公屋租戶受「加辣」措施影響，房委會強調有足名人手處理新增的申報和抽查工作，他相信當局未來會繼續研究審查租戶在內地和海外資產，以進一步打擊瞞報情況。



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委員梁文廣表示，修訂不影響將公屋資源留給最有需要基層市民的原則，故委員一致通過收緊富戶政策，包括租戶須每隔兩年申報是否持續住在獲編配的公屋單位、有否持有物業，以及有否遵守公屋條款。他提到，不少委員憂慮新措施會對租戶帶來不便，故一致建議當局推出簡單、清晰，以及電子表格讓居民填報。

房委會委員料約30萬戶受「加辣」措施影響

他引述房委會資料指，現時80多萬個公屋租戶中，逾50萬戶已居住逾10年，即已需要每隔兩年申報一次居住狀況，餘下的約30萬戶才受今次「加辣」措施影響，當局明言已有足夠人手處理新增申報和抽查工作。

他相信當局會繼續研究加強租戶資產審查，尤其在內地和海外的資產，找出可能瞞報情況，「因為現時喺境外同內地嘅資產都係會當為資產，需要佢哋自己申報，但係礙於行政、執法上面，冇辦法去到外國或者內地去問相關嘅資訊，都係好依賴居民自願去報，所以我相信都係點樣去同其他地方，包括內地去做好協作，將有懷疑嘅個案做到調查。」