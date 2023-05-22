公屋扣分制「加辣」　亂拋垃圾三次即叮走　禁所有類型擺賣

房屋委員會資助房屋小組將於周三（24日）開會，據了解，房委會除了擬收緊富戶政策外，亦建議修訂公屋扣分制。消息人士指，當局建議將亂拋垃圾、任由寵物隨處便溺，以及胡亂棄置裝修廢料、損毀或盜竊房委會財物等，「加辣」至扣7分和15分，換言之，若住戶破壞單位設施，重犯第二次便會被「叮走」。



另外，當局亦擬修訂部份現行扣分範疇，包括將「拒絕」維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備，修訂至「沒有維修」，以及將「非法擺賣熟食」修訂為「非法擺賣商品服務、未經房屋署准許推廣、招攬、宣傳商業性質的服務」。



房委會擬修訂公屋扣分制。（資料圖片）

現時公屋扣分制中，違例時立即扣分的項目主要分為三大類，分別扣5分、7分和15分，如公屋／中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。

消息人士表示，房委會擬收緊部份項目，包括將「亂拋垃圾」、「任由攜帶之動物及禽畜隨處便溺」等由扣5分增至扣7分；而胡亂棄置裝修廢料、損毀或盜竊房委會財物，以及破壞房委會的水喉等，增將由扣7分大幅加辣至扣15分。換言之，兩個修訂的違例事項原本在兩年內，分別干犯第4次和第3次才會被「叮走」，大幅削減至三次和兩次。

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消息人士又提到，當局亦擬擴大違規範圍，因應有不少租戶拖延讓當局入單位檢查喉管等，惟現時的扣分範疇只列明「拒絕維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備」，在預先警告不果後才扣分，拖延與「拒絕」的定義有異，故擬將範圍擴闊至「沒有維修維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備」，亦即「由唔畀維修係違例，變成冇整都係違例。」

另一個擴大的範圍為違例時立即扣7分的「非法擺賣熟食」，將會修訂為「非法擺賣商品服務、未經房屋署准許推廣、招攬、宣傳商業性質的服務」。