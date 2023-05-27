港府指失蹤維吾爾族學生並無入境　要求國際特赦組織就指控道歉

人權組織國際特赦組織今日稱一名維吾爾族學生於本月10日，由韓圍抵達香港後，疑在本港機場遭內地警方帶走。港府發言人晚上表示，紀錄顯示該名人士並沒有入境或曾被拒絕入境香港，批評有關組織在沒有查核真相就肆意攻擊香港政府、詆毀香港人權狀況，「其歹毒之心顯而易見」，予以強烈譴責，並要求該組織對其不實言論道歉。



港府發言人晚上表示，紀錄顯示被指失蹤的維吾爾族學生並沒有入境或曾被拒絕入境香港。（資料圖片)

國際特赦組織指失蹤學生抵港機場後被內地警方審問

國際特赦組織今日表示，於新疆克拉瑪依市出生的維吾爾族學生Abuduwaili Abudureheman，過去七年在韓國讀書，去年完成體育產業及休閒博士學位。由於他曾出國外遊，故被內地列入「觀察名單」。該組織指，Abuduwaili 於本月10日由韓國出發，到香港探朋友，抵達香港機場後，向一名朋友發訊息指，自己被內地警方審問，其後失去聯絡，下落不明。他的朋友由於擔心其安危，所以公開事件。

國際特赦組織促請港府盡快公開Abuduwaili 的行蹤，並憂慮他遭非法引渡返內地，面臨拘留和酷刑。

港府轟國際特赦組織詆毀香港人權：歹毒之心顯而易見

港府發言人表示，就傳媒查詢國際特赦組織指一名維吾爾人士抵港後下落不明，指控特區政府與此有關，政府對該組織毫無根據、無中生有、企圖抹黑特區政府的言論予以強烈譴責。局方稱，政府紀錄顯示該名人士並沒有入境或曾被拒絕入境香港，批評該組織在沒有查核真相就肆意攻擊政府，詆毀香港人權狀況，「其歹毒之心顯而易見，特區對其立心不良的言論予以強烈譴責，並要求該組織對其不實言論道歉。」