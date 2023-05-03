使用AI生成照片為哥倫比亞示威配圖　國際特赦組織捱批

國際特赦組織在社交媒體，發表2021年哥倫比亞政府暴力鎮壓示威的報告，但由於刻意使用了由人工智能（AI）生成的圖片而引發爭議，組織在5月2日刪除相關照片。



國際特赦組織所使用的照片，是1名示威婦女遭哥國警察拖走，看似出自抗議中常見的情景，但細看下卻不大對勁：抗議婦女身上的國旗雖然也包含黃、藍、紅三色，但順序卻成了紅、黃、藍，並非哥倫比亞國旗，警察身上穿著的也是已淘汰的服式。

圖片雖然特別寫上是由AI製作，但惹來爭議。有批評指國際特赦組織使用假照片，涉嫌發佈假新聞；也有人執着於國旗畫錯。有學者認為，現今社會充斥假新聞，國際特赦組織此舉恐怕會削弱真實報道的可信性。

國際特赦組織解釋，使用AI製圖的因是為保護示威者身份，擔心哥倫比亞當局會根據照片去起訴示威者。又說為免外界失焦將焦點放在人工智能製圖上，而非組織想傳遞的訊息，因此在5月2日決定將受爭議的圖片下架。

受警方鎮壓受重傷、遭膠子彈擊中而左眼失明的基拉（Gareth Sella）認為，隱藏示威者身份可以起保護作用，哥倫比亞當局至今仍然持續拘捕示威者，以涉及恐怖主義等誇大罪名判刑，認同國際特赦組織的做法。