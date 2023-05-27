警方進駐元宇宙　教提防投資騙案、非法入侵帳戶、盜竊、性罪行等

警務處網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）今（27日）推出「守網者元宇宙」平台，同時舉辦首個名為「發掘元宇宙」的線上分享活動，介紹有關Web3和元宇宙的機遇和風險。警方指所有在網上世界發生的罪案，均可能在元宇宙發生，例如投資騙案、非法入侵帳戶、盜竊、性罪行等，市民必須要留意。



香港在去年共錄得2,336宗虛擬資產相關案件，損失金額高達17億元。警方在今年首季已接獲663宗虛擬資產相關案件，損失金額達5.7億元，分別較去年首季上升44%及75%。案件主要跟投資虛擬資產有關，當中不法分子利用公眾對虛擬資產的認知不足，誘騙公眾參與不存在的投資活動，造成巨大財務損失和社會影響。

「守網者元宇宙」平台於今日的活動開放了三個不同的虛擬空間，包括守網城、以Web3為主題的展覽館和演講廳，讓參加者自由進出參觀，親身體驗元宇宙和了解相關知識，迎接未來數碼發展的挑戰。

展覽館自五月中起邀請了逾350名公眾人士進行公開測試，是次分享活動吸引了超過120名青少年、老師和家長參與。

網罪科總督察葉卓譽在專題分享環節中，講解元宇宙的潛在陷阱和分享防罪建議。他指出，所有在網上世界發生的罪案均可能在元宇宙發生，例如投資騙案、非法入侵帳戶、盜竊、性罪行等；而Web3的去中心化和使用虛擬資產交易的特質，亦可能增加網絡罪犯入侵和攻擊用戶裝置、虛擬資產錢包和智能合約的機會。