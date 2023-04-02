《明報》尊子漫畫嘲警務處50億元建新通訊系統　鄧炳強批誤導性

政府日前向立法會提交文件，指警務處計劃申請52億元撥款，建立新一代通訊系統。保安局局長鄧炳強今日（2日）表示，政治漫畫家尊子昨日刊登在《明報》副刊的漫畫，描述紀律部隊擬用200億元更新器材外，還要起監獄「對付你哋」，屬誤導性指控，挑動市民對政府不滿，要公開讉責。尊子回覆表示對此沒有回應。



保安局局長鄧炳強表示，警方計劃動用52億元發展新一代資訊系統，利用5G技術傳送圖像及圖片，避免大氣電波被佔用而無法使用。（資料圖片／夏家朗攝）

鄧炳強出席活動後會見傳媒，主動提及一幅昨日刊登在《明報》副刊的尊子漫畫，他表示：「漫畫提及用200幾億起監獄，搵懲教人員對付你哋」，相關內容屬誤導性指控，他指出，警方計劃動用52億元發展新一代資訊系統，利用5G技術傳送圖像及圖片，避免大氣電波被佔用而無法使用，目的是方便緊急救援。

「政府非常樂意接受批評」

他表示，尊子的漫畫在過去6個月涉及不少「誤導性指控」，警方、政務司辦公室、勞福局及文體局都先後作出讉責及澄清，「政府非常樂意接受批評，但並非基於事實嘅誤導性指控，挑動對政府不滿，有責任要公開讉責，讓市民有知情權。」

警務處申請52億元撥款，建立新一代通訊系統，包括核心網絡、通訊平台以及在全港各地建立無線網絡。另外申請3.9億元撥款，購買數碼影像處理平台相關設備，以及申請1.9億元建立第三代人事資訊通用系統。三項申請合共約57.8億元。保安事務委員會本周二（4日）討論。