維吾爾族學生被指在港機場失蹤　親覆韓國傳媒：沒去香港一直在韓

國際特赦組織上周報稱，在韓國升學的新疆維吾爾族學生阿不都外力・阿不都熱合曼（Abuduwaili Abudureheman）懷疑從韓國飛抵香港後失蹤。港府日前表示，沒有相關人士入境或被拒入境香港紀錄。



韓國傳媒報道，已成功聯絡阿不都外力，對方覆稱從沒去香港，一直留在韓國。《華爾街日報》報稱，國際特赦組織正重新審視失蹤報告。《香港01》正向國際特赦組織，及他所就讀的韓國國民大學查詢。



維吾爾族學生阿不都外力·阿不都熱合曼。（國際特赦組織網站照片）

韓媒MBC新聞報道，阿不都外力在與MBC通電話時表示：「我沒有去香港，一直留在韓國。」

韓媒社昨日有報道，阿不都外力的大學指導老師、韓國國民大學體育學院院長Jo Woogyeon指，阿不都外力沒有去過香港，正安全地身處韓國。他多次表示每天都與學生聯繫，為攻讀博士學位的他提供指導。

國際特赦組織上周引述友人指在港機場「被審問」後失聯

國際特赦組織上周五（2日）表示，阿不都外力在5月10日從韓國前往香港探望朋友，當他抵達香港機場，向一名朋友發送「被審問」訊息後就再無音訊。他的朋友擔心阿不都外力的人身安全後，決定公開事件。

港府其後表示，紀錄顯示該名人士並沒有入境或曾被拒絕入境香港，批評有關組織在沒有查核真相就肆意攻擊香港政府、詆毀香港人權狀況，予以強烈譴責，要求道歉。